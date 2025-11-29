EPDK 2026 rakamlarını duyurdu: Fatura yine kabaracak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazdan elektriğe, akaryakıt depolamadan Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) kadar pek çok alanda yeni tarifeleri ve gelir tavanlarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, enerji sektöründeki maliyet kalemlerinin yeniden düzenlendiğini ortaya koydu.

EPDK'nın aldığı Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemelerle birlikte; doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifeleri revize edilirken, piyasa işletim gelir tavanları ve akaryakıt depolama hizmet bedelleri de güncellendi.

DOĞAL GAZ DAĞITIMINDA YATIRIM TAVANLARI YÜKSELDİ

Karara göre, bazı şehirlerde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım bütçelerinde değişikliğe gidildi.

Aksa Bilecik Bolu: Şirketin yatırım tavanı 2025 yılı için 25 milyon 941 bin 44 lira, 2026 yılı için ise 17 milyon 754 bin 575 lira olarak belirlendi. İlave yatırım tavanları ise sırasıyla 17 milyon ve 19 milyon lira seviyelerinde güncellendi.

Aksa Karadeniz: Bu bölgedeki yatırım tavanı 2025 için 103 milyon lirayı, 2026 için ise 118 milyon lirayı aştı. İlave yatırımlarda ise 2026 yılı için 113 milyon liralık bir sınır çizildi.

Bursa Şehiriçi: Bursa'daki dağıtımın yatırım tavanı 2025'te 54 milyon, 2026'da 59 milyon lira olurken; ilave yatırım tavanı her iki yıl için de 47 milyon lira bandında tutuldu.

ELEKTRİK PİYASASINDA MİLYARLIK GELİR TAVANI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 2026 yılı piyasa işletim gelir tavanları da EPDK onayıyla netleşti. Gelecek yıl için elektrik piyasasından elde edilecek pay 1 milyar 874 milyon 296 bin 720 lira gibi devasa bir rakam olarak belirlendi. Doğal gaz piyasası payı 83 milyon lira, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) payı ise 50 milyon lira oldu. Bu hesaplamalarda TÜFE değeri 3.883,89 olarak esas alındı.

ETS VE YENİ ÜCRETLER

EPDK, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki ücretlendirme yöntemini de açıkladı. EPİAŞ'ın giderleri, piyasa katılımcılarından toplanacak işletim ücretleriyle finanse edilecek. İklim Kanunu uyarınca işletim gelirlerinin yarısı İklim Değişikliği Başkanlığı'na aktarılacağı için bu tutar gelir tavanı hesabına katılmayacak.

ETS'de 2026 yılı birim işlem ücreti spot işlemlerde 4,00 lira (tCO₂e), yıllık katılım ücreti ise 100 bin lira olarak saptandı.

VEP, YEK-G VE DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELERİ

2026'da geçerli olacak diğer piyasa ücretleri ise şöyle sıralandı:

Vadeli Elektrik Piyasası (VEP): Birim işlem ücreti megavatsaat başına 3,00 lira, yıllık katılım ücreti 13 bin 280 lira.

YEK-G Sistemi: Birim işlem ücreti 1,00 lira, yıllık katılım ücreti 3 bin lira.

Spot Doğal Gaz Piyasası: Yıllık katılım ücreti 220 bin lira.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası: Yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira.

Bu ücretlerin tamamı KDV hariç olup, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

AKARYAKIT DEPOLAMADA YENİ TARİFE

EPDK, akaryakıt sektöründeki depolama ve iletim bedellerinde de güncellemeye gitti. Aves İç ve Dış Ticaret AŞ’nin Mersin tesislerinde günlük depolama hizmet bedeli; benzinde metreküp başına 4,78 lira, motorinde ise 3,75 lira oldu. Teslim alma ve etme bedeli 41,00 lira, harmanlama hizmet bedeli ise 10,00 lira olarak belirlendi.