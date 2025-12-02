Enflasyondan kaçış otomobil satışlarında rekor getirdi!

Yüksek enflasyon ve eriyen TL karşısında parasının değerini korumaya çalışan vatandaş, çareyi yine otomobilde buldu. Fiyatların artacağı endişesi ve "yatırım aracı" olarak görülme refleksi, otomotiv pazarını canlı tuttu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 11 ayında yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 1 milyon barajını aştı. Ancak satışların detayı, halkın vergi yükünden kaçmak için düşük segmentlere yöneldiğini ortaya koydu.

REKOR SATIŞ

Ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye otomotiv pazarında ibre yukarıyı göstermeye devam ediyor. ODMD'nin Kasım 2025 raporuna göre, Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 10,16 oranında artış gösterdi.

Toplam satış adedi 1 milyon 176 bin 780'e ulaşarak rekor tazeledi.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, 11 aylık dönemde yüzde 10,96'lık bir büyüme ile 938 bin 177 adet araç satıldığı görüldü. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 yükselişle 238 bin 603 adede çıktı. Kasım ayı özelinde ise pazar yüzde 9,82 büyüyerek 132 bin 984 adetlik satış rakamını yakaladı.

VERGİ KISKACINDA KÜÇÜK SEGMENTE TALEP

Satış rakamları yüksek görünse de vatandaşın tercihleri, vergi yükünün ağırlığını gözler önüne serdi. Pazarın yüzde 82,7'sini, vergi oranları nispeten daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Vatandaşın alım gücüne en uygun olan C segmenti otomobiller 522 bin 853 adetle pastadan yüzde 55,7 pay alırken, B segmenti araçlar 249 bin 397 adetle yüzde 26,6'lık dilimi oluşturdu.

SUV MODASI SEDANI SOLADI

Gövde tipi tercihlerinde ise makas açıldı. Türk tüketicisi yüzde 62,2'lik pay ve 518 bin 550 satışla en çok SUV modelleri tercih etti. Bir zamanların gözdesi sedan otomobiller yüzde 22,4 payla ikinci sırada kalırken, Hatchback (H/B) modeller yüzde 14,2 ile üçüncü oldu.

DİZEL BİTİYOR, ELEKTRİKLİ PATLAMA YAPIYOR

Motor tiplerine göre dağılımda benzinli araçlar yüzde 47,2 ile liderliğini korurken, dizel otomobillerin pazar payı yüzde 7,4'e kadar geriledi. Hibrit araçlar yüzde 26,9 ile ikinci sıraya yerleşirken, elektrikli otomobillerin yükselişi dikkat çekti. Elektrikli araçlar yüzde 17,8 pazar payına ulaştı.

Özellikle 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışlarında yüzde 88, 160 kilovat üstünde ise yüzde 154,3'lük artış yaşanması, enerji maliyetleri ve Togg etkisinin piyasaya yansıması olarak yorumlandı.

DÜZ VİTES TARİHE KARIŞIYOR

Konfor arayışı şanzıman tercihlerini de değiştirdi. Satılan otomobillerin yüzde 94,6'sı (887 bin 442 adet) otomatik vitesli olurken, manuel vitesli araçların payı yüzde 5,4'e kadar düştü.

Hafif ticaride ise Van gövde tipi yüzde 75,7 ile en çok tercih edilen model oldu.