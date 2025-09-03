Enflasyon hedefi tutacak mı? Merkez Bankası eski Başekonomisti ay ay hesapladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda 32,95 gerçekleşti.

Merkez Bankası ise yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 25-29 olarak açıklamıştı.

Bugün açıklanan 2,04 oranındaki aylık enflasyon sonrası enflasyon hedefine ulaşmak biraz da zorlaşmışt gibi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara bugün açıklanan veri ile yaptığı hesaplamada hedefin tutması için sonraki aylarda gerçekleşmesi gereken enflasyon oranlarını paylaştı.

Hakan Kara'nın X hesabından grafik paylaşarak yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Resmi enflasyonun sene sonunda merkez bankasının %29 tahmin sınırının altında kalması için bundan sonra aylık ortalama %1,6 enflasyon gerekiyor."

Öte yandan ekonomi gazetecisi İris Cibre de TCMB'nin alt enflasyon hedefine işaret ederek şunları kaydetti:

"Beklenti üzeri aylık enflasyon

Merkezin hedefi 24%

Bu hedefe ulaşmak için aylık ortalama 0,51% enflasyon gelmeli, ki bu mümkün değil

Üst bant tahmini 29%

Buna ulaşmak için aylık ortalama 1.51% gelmeli

Bu da pek mümkün görünmüyor

Merkez hedefe ulaşamayacağını hatta tahmin aralığının dahi üzerinde kalacağını bilerek nasıl faiz indirecek?"