Enflasyon açıklanacak: Emekli maaşı için senaryolar netleşti

Geçim derdiyle boğuşan milyonlarca memur ve emeklinin gözü, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve yeni yılda cebe girecek zammın rengi belli olacak. İşte masadaki rakamlar ve beklentiler...

Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlar için kritik viraja girildi. TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Çarşamba günü duyuracak. Bu açıklamayla birlikte, memur ve emeklinin Ocak zammını büyük oranda şekillendirecek olan 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

EKİM'DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32,87 OLMUŞTU

Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış kaydetmişti. Yıllık bazda artış yüzde 32,87 olurken, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 37,15 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!

Yılın ikinci yarısında enflasyon; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış göstermişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,31 artması öngörülüyor. Ekonomistlerin tahmin aralığı ise yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişiyor.

Bu beklentinin (yüzde 1,31) gerçekleşmesi halinde, bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun, baz etkisiyle Kasım'da yüzde 31,65'e gerilemesi bekleniyor.

5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 12'YE YAKLAŞTI

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geride kalan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Kasım ayı beklentisi olan yüzde 1,31'lik artışın gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin 5 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden yüzde 11,69'a ulaşmış olacak. Net rakam ise Aralık verisiyle kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu tahminlerine göre; yıllık enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık zam oranı yüzde 12,28 olacak. Enflasyon yüzde 32'ye çıkarsa zam yüzde 13,14'e, yüzde 33 olursa yüzde 14'e yükselecek. Yani SSK ve BAĞ-KUR emeklisini Ocak ayında yüzde 12 ile 14 arasında bir zam bekliyor.

Son dakika | TCMB açıkladı: Enflasyon beklentisi belli oldu!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE ALACAK?

Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı devreye giriyor. Kasım ayı tahminlerine göre, yüzde 6,37'lik bir enflasyon farkı oluşurken, 5 aylık toplam zam oranı yüzde 18,07'ye ulaşıyor.

TCMB projeksiyonlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 31 seviyesinde kalırsa memur maaşlarına yüzde 18,7; yüzde 32 olursa yüzde 19,61; yüzde 33 olursa yüzde 20,50 oranında zam yapılacak.