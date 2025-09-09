Faiz kararı için geri sayım başladı: En uygun kredi oranları belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de açıklayacağı faiz kararı öncesinde, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ile geri ödeme tablolarındaki güncel durum netleşti.
EN UYGUN KONUT KREDİLERİ
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarında en düşük seçenekler şöyle sıralandı:
-Ziraat Bankası: %2,69
-Kuveyt Türk: %2,77 (kâr payı)
-Halkbank: %2,79
-Vakıfbank: %2,79
1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ- 8 YIL VADE
Faiz oranı: %2,69
Vade: 96 ay
Aylık taksit: 43.774 TL
Toplam geri ödeme: 4.202.288 TL
EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİ
Taşıt kredilerinde 24 ay vadeli en düşük oranlar ise şu şekilde:
-Kuveyt Türk: %2,98 (kâr payı)
-Akbank: %3,19
-Garanti BBVA: %3,29
-TEB: %3,49
250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ - 2 YIL VADE
Faiz oranı: %2,98
Vade: 24 ay
Aylık taksit: 16.186 TL
Toplam geri ödeme: 389.898 TL
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİLERİ
Bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları:
-TEB: %3,39
-Alternatif Bank: %3,39
-INB Bank: %3,59
-QNB: %3,59
100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ - 1 YIL VADE
Faiz oranı: %3,39
Vade: 12 ay
Aylık taksit: 10.908 TL
Toplam geri ödeme: 131.475 TL