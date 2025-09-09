Faiz kararı için geri sayım başladı: En uygun kredi oranları belli oldu!

Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de açıklayacağı kritik faiz kararı öncesi, bankaların sunduğu en düşük konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları ile güncel geri ödeme tabloları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de açıklayacağı faiz kararı öncesinde, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ile geri ödeme tablolarındaki güncel durum netleşti.

para-001.jpg

EN UYGUN KONUT KREDİLERİ

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarında en düşük seçenekler şöyle sıralandı:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,77 (kâr payı)

-Halkbank: %2,79

-Vakıfbank: %2,79

1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ- 8 YIL VADE

Faiz oranı: %2,69

Vade: 96 ay

Aylık taksit: 43.774 TL

Toplam geri ödeme: 4.202.288 TL

EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİ

Taşıt kredilerinde 24 ay vadeli en düşük oranlar ise şu şekilde:

-Kuveyt Türk: %2,98 (kâr payı)

-Akbank: %3,19

-Garanti BBVA: %3,29

-TEB: %3,49

para1-001.jpg

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ - 2 YIL VADE

Faiz oranı: %2,98

Vade: 24 ay

Aylık taksit: 16.186 TL

Toplam geri ödeme: 389.898 TL

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları:

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-INB Bank: %3,59

-QNB: %3,59

para2-001.jpg

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ - 1 YIL VADE

Faiz oranı: %3,39

Vade: 12 ay

Aylık taksit: 10.908 TL

Toplam geri ödeme: 131.475 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

