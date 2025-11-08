En çok kullanılan parola "yok artık" dedirtti

2025 yılında kullanıcıların en çok tercih ettiği parolalar belli oldu. Geçen yılki listeyle neredeyse aynı olan sonuçlar, kullanıcıların güvenlik alışkanlıklarının değişmediğini gösteriyor.

KULLANICILAR KOLAY PAROLA SEÇİYOR

Telefon, bilgisayar ve mobil bankacılık uygulamalarında kullanıcılar genellikle kolay hatırlanabilir şifreleri tercih ediyor. Ancak bu durum, siber saldırıların yoğun olduğu günümüzde büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

Teknoloji medyası Techturco.com’un aktardığına göre, 2025’te veri ihlali forumlarında ortaya çıkan 2 milyardan fazla gerçek şifre incelendi. Analizlerde, en yaygın parola “123456” olarak kaydedildi.

EN POPÜLER PAROLALAR

Liste başında yer alan diğer popüler şifreler şunlar:

12345678

123456789

admin

password

123

1111

En çok kullanılan 1000 parola içinde dörtte birinin tamamen sayılardan oluştuğu, şifrelerin yüzde 38,6’sının “123” dizisini, yüzde 2’sinin ters sıra “321”i ve yüzde 3,1’inin “abc” içerdiği görüldü. Tek karakterin peş peşe yazıldığı şifreler de yaygın.

KISA PAROLALAR TERCİH EDİLİYOR

2025’te kullanıcılar hâlâ kısa şifreler tercih ediyor. Güvenlik uzmanları en az 12 karakter kullanmayı önerirken, analiz edilen şifrelerin yüzde 65,8’i bu standardı karşılamıyor. Şifrelerin yüzde 6,9’u 8 karakterin altında, sadece yüzde 3,2’si 16 karakteri aşıyor.

Uzmanlar, kullanıcıların daha güçlü ve uzun parolalar oluşturarak siber güvenliği artırmalarını tavsiye ediyor.