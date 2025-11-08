En çok kullanılan parola "yok artık" dedirtti

En çok kullanılan parola "yok artık" dedirtti
Yayınlanma:
İnternetten telefona, 2025 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu. Birinci sıradaki şifre, "Bu kadar bazit olamaz" dedirtti. İşte en yaygın şifreler.

2025 yılında kullanıcıların en çok tercih ettiği parolalar belli oldu. Geçen yılki listeyle neredeyse aynı olan sonuçlar, kullanıcıların güvenlik alışkanlıklarının değişmediğini gösteriyor.

KULLANICILAR KOLAY PAROLA SEÇİYOR

2022/03/10/10-sirketten-7si-uzaktan-calismayla-daha-cok-siber-saldiriya-maruz-kaliyor-7819-dhaphoto2.jpg

Telefon, bilgisayar ve mobil bankacılık uygulamalarında kullanıcılar genellikle kolay hatırlanabilir şifreleri tercih ediyor. Ancak bu durum, siber saldırıların yoğun olduğu günümüzde büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

Teknoloji medyası Techturco.com’un aktardığına göre, 2025’te veri ihlali forumlarında ortaya çıkan 2 milyardan fazla gerçek şifre incelendi. Analizlerde, en yaygın parola “123456” olarak kaydedildi.

EN POPÜLER PAROLALAR

2023/04/12/siber-dolandiricilik-3.jpg

Liste başında yer alan diğer popüler şifreler şunlar:

12345678

123456789

admin

password

123

1111

En çok kullanılan 1000 parola içinde dörtte birinin tamamen sayılardan oluştuğu, şifrelerin yüzde 38,6’sının “123” dizisini, yüzde 2’sinin ters sıra “321”i ve yüzde 3,1’inin “abc” içerdiği görüldü. Tek karakterin peş peşe yazıldığı şifreler de yaygın.

KISA PAROLALAR TERCİH EDİLİYOR

2023/09/27/siber-dolandiricilik-dikkat.webp

2025’te kullanıcılar hâlâ kısa şifreler tercih ediyor. Güvenlik uzmanları en az 12 karakter kullanmayı önerirken, analiz edilen şifrelerin yüzde 65,8’i bu standardı karşılamıyor. Şifrelerin yüzde 6,9’u 8 karakterin altında, sadece yüzde 3,2’si 16 karakteri aşıyor.

Uzmanlar, kullanıcıların daha güçlü ve uzun parolalar oluşturarak siber güvenliği artırmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Ekonomi
Manipülasyonun cezası belli oldu
Manipülasyonun cezası belli oldu
Esnaf Odası Başkanı kara haberi verdi: 300 bin işyeri kapanabilir
Esnaf Odası Başkanı kara haberi verdi: 300 bin işyeri kapanabilir