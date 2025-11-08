En çok kullanılan parola "yok artık" dedirtti
2025 yılında kullanıcıların en çok tercih ettiği parolalar belli oldu. Geçen yılki listeyle neredeyse aynı olan sonuçlar, kullanıcıların güvenlik alışkanlıklarının değişmediğini gösteriyor.
KULLANICILAR KOLAY PAROLA SEÇİYOR
Telefon, bilgisayar ve mobil bankacılık uygulamalarında kullanıcılar genellikle kolay hatırlanabilir şifreleri tercih ediyor. Ancak bu durum, siber saldırıların yoğun olduğu günümüzde büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.
Teknoloji medyası Techturco.com’un aktardığına göre, 2025’te veri ihlali forumlarında ortaya çıkan 2 milyardan fazla gerçek şifre incelendi. Analizlerde, en yaygın parola “123456” olarak kaydedildi.
EN POPÜLER PAROLALAR
Liste başında yer alan diğer popüler şifreler şunlar:
12345678
123456789
admin
password
123
1111
En çok kullanılan 1000 parola içinde dörtte birinin tamamen sayılardan oluştuğu, şifrelerin yüzde 38,6’sının “123” dizisini, yüzde 2’sinin ters sıra “321”i ve yüzde 3,1’inin “abc” içerdiği görüldü. Tek karakterin peş peşe yazıldığı şifreler de yaygın.
KISA PAROLALAR TERCİH EDİLİYOR
2025’te kullanıcılar hâlâ kısa şifreler tercih ediyor. Güvenlik uzmanları en az 12 karakter kullanmayı önerirken, analiz edilen şifrelerin yüzde 65,8’i bu standardı karşılamıyor. Şifrelerin yüzde 6,9’u 8 karakterin altında, sadece yüzde 3,2’si 16 karakteri aşıyor.
Uzmanlar, kullanıcıların daha güçlü ve uzun parolalar oluşturarak siber güvenliği artırmalarını tavsiye ediyor.