Veriler açıklandı: Bu ilde sadece 142 konut satıldı

Emlakjet, 2025 Eylül ayına ilişkin gayrimenkul raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye genelinde konut satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657’ye ulaştığı belirtildi.

EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATIŞI

Eylül ayında en yüksek konut satışının gerçekleştiği iller İstanbul (24 bin 119), Ankara (13 bin 417) ve İzmir (8 bin 544) olurken, satışın en düşük olduğu iller Ardahan (70), Bayburt (117) ve Tunceli (142) olarak kaydedildi.

Eylülde konut fiyatları arttı

Yabancılara yapılan konut satışları ise aynı dönemde yüzde 7,7 azalarak 1.867 oldu. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara satışın en fazla olduğu iller İstanbul (744), Antalya (557) ve Mersin (124) şeklinde sıralandı.

PİYASADA İSTİKRARLI TALEP SÜRÜYOR

Emlakjet’in 100 binden fazla kullanıcıyla gerçekleştirdiği anket çalışması, katılımcıların yüzde 44’ünün önümüzdeki bir yıl içinde ev satın almayı planladığını, yüzde 56’sının ise böyle bir planının olmadığını gösterdi. Bu durum, piyasada temkinli ancak istikrarlı talebin devam ettiğini işaret ediyor.

SIFIR KONUT TALEBİNİN ÖNCELİKLERİ

Anket sonuçları, sıfır konut alıcılarının konum ve ulaşım kolaylığına (yüzde 44) öncelik verdiğini, fiyat ve ödeme koşullarının (yüzde 28) ikinci, proje güvenilirliğinin (yüzde 21) ise üçüncü sırada yer aldığını ortaya koydu. Sosyal donatılar, yalnızca yüzde 7 oranında tercih edildi.

SATIN ALMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sıfır konutlarda karar sürecinde en etkili unsur peşin alımlarda sunulan ekstra indirim (yüzde 48) olarak belirlendi. Bunu kira öder gibi taksit seçeneği (yüzde 23) ve faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları (yüzde 20) takip etti. Peşinatı düşük ödeme planı ise yüzde 9 ile daha az tercih edildi.

Veri açıklandı: Konut satışlarında büyük artış! Kim alıyor bu evleri?

Bu veriler, yüksek faiz ortamında kullanıcıların kredi kullanımından kaçınarak nakit alım avantajlarına yöneldiğini, geliştiricilerin ise kampanyalarını peşin indirim modeli üzerine şekillendirmesi gerektiğini gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE YATIRIM ÖNCELİKLERİ

Katılımcıların yüzde 55’i sıfır konut fiyatlarının önümüzdeki 6 ayda artacağını, yüzde 27’si sabit kalacağını, yüzde 18’i ise düşeceğini düşündüğünü aktardı.

Ankete göre, sıfır konut talebinde ulaşım imkanları, güvenilir marka geçmişi ve uygun fiyat politikası öne çıkıyor. Sosyal donatılar ise yatırım güvenliği ve konum değerinin gölgesinde kalarak ikinci planda yer alıyor.