Emlak vergisine 2 katı zam yalanlandı: 3 katına çıkıyor
Yayınlanma:
Torba yasa görüşmeleri sırasında son dakikada Meclis'e sunulan önergeyle emlak vergisi 3 katına çıkıyor. Önergede artış oranı yüzde 200 olarak düzenlendi. 2025'te 100 lira emlak vergisi ödeyen 2026'da 300 lira ödeyecek. Böylece yüzde 100 artış iddialarıyla konuşulan emlak vergisine 2 katı zam yalanlandı.

Takdir Komisyonları’nın yüzde 500 ila yüzde 2000 arasında değer artışı belirlemesi tepkilere neden olurken iktidarın “fahiş artışların önüne geçileceği” konuşulmuştu.

Torba yasa görüşmelerine son dakikada sokulan önergeyle büyük bir sürpriz yaşandı.

EMLAK VERGİSİNE 2 KATI ZAM YALANLANDI: 3 KATINA ÇIKIYOR

Sözcü'den Leyla Aydoğan'ın haberine göre; 2026 yılı emlak vergisi değerlemelerine ilişkin tartışmalar kamuoyuna “yüzde 100 artış” olarak duyurulan düzenlemenin etrafında sürerken çok daha yükseği Meclis'e sunuldu.

Meclis’te kabul edilen maddeyi değerlendiren uzmanlar gerçek artışın yüzde 200 olduğunu belirtirken torba yasa görüşmeleri sırasında verilen son dakika önergesi şaşkınlık yarattı.

Buna göre; 2025’te 100 TL olan vergi, 2026’da 300 TL’ye çıkacak. Yani gerçek artış yüzde 200. Artışın özellikle düşük ve orta gelirli ev sahipleri üzerinde ciddi bir yük oluşturacağı düşünülüyor.

SON SÖZ ERDOĞAN'DA

Emlak vergisindeki yeni artışı da içeren 7566 sayılı Kanun, Meclis’ten geçerek Cumhurbaşkanı onayına sunuldu.

Düzenlemedeki ifadenin “yazım hatası” olabileceği yönündeki yorumlar dikkat çekerken, gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

