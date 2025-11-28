Emeklilerin gözü kulağı yeni yılda alacakları zam haberlerinde. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak açıklanan emekliler için Kasım ve Aralık verileri belirleyici olacak.

Merkez Bankası enflasyon tahmini üzerinden emeklininin alacağı farkı hesaplayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yılın son iki ayı için olası rakamları açıkladı.

EMEKLİYE BEKLEDİĞİ HABERİ VERDİ

Emin Yılmaz, şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkları yeniden hesaplanmaktadır. Temmuz ayında emeklilere yapılan zam yüzde 16,67 üzerinden kesinleşmişti. Temmuz ile ekim arası enflasyon verisi yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Geride kasım ve aralık ayı kaldı.

Ayrıca Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 31 ile yüzde 33 arasında güncelledi. Bu da demek oluyor ki Merkez Bankası hedefini tutturabilmesi için kasım ve aralık ayı enflasyonunun 2 puanın altında çıkması gerekiyor. Benim tahminim, 1,5 puan üzerinden değerlendirilip yılı yüzde 32,52 civarında kapatacağımız yönünde. Böylece 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 13,58 civarında olacak."

ENFLASYON FARKINI AÇIKLADI

"Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 31 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,28 olur. Enflasyon yüzde 32 çıkarsa zam oranı yüzde 13,14 olacak. Eğer enflasyon yüzde 33 olursa emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 14 seviyesinde gerçekleşecek."

5 aylık emekli zammı enflasyon farkı, Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü belli olacak.