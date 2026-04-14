Emeklinin zam farkını etkileyecek! Türk bankası tahminini açıkladı

Orta Doğu’daki kırılgan ateşkes süreci ve petrol fiyatlarındaki sert hareketler enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Akbank Ekonomik Araştırmalar, Nisan ayı aylık enflasyon beklentisini yüzde 3,32 olarak duyurdu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için şimdiden garantileyeceği dört aylık fark yüzde 13,65 seviyesine ulaşacak.

TÜRK BANKASI TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt üzerinden yarattığı maliyet baskısı, gözlerin Nisan ayı enflasyon verilerine çevrilmesine neden oldu. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ateşkese rağmen "kırılgan" kalması, geçtiğimiz hafta 94 dolar seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar sınırına taşıdı. Bu tabloyu değerlendiren ekonomistler, Nisan ayında enflasyonun Mart ayına göre daha yüksek bir seyir izleyeceğini öngörüyor.

Hem Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası hem de emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için kritik eşik kabul edilen Nisan ayı verisine dair ilk kapsamlı analiz Akbank Ekonomik Araştırmalar’dan geldi.

Türkiye Gazetesi’nden Ö. Faruk Bingöl’ün haberine göre, Akbank’ın analizine göre, Nisan ayında aylık TÜFE’nin yüzde 3,32 oranında artması bekleniyor. Bu öngörü gerçekleşirse, yıllık enflasyonun yeniden yüzde 31,3 seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor.

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, savaş sürecinde Mart ayında sınırlı kalan enflasyonist etkilerin Nisan ayında daha belirgin hissedileceğini belirtti. Sarıkaya, "Nisanda elektrik ve doğalgaza ek olarak ekmek, tüp gaz, ilaç gibi pek çok kalemde birikmiş maliyet baskılarına bağlı artışlar var. Savaşla birlikte martta pek hissedilmeyen enflasyonist etkilerin bu aya sarktığını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİNİN ZAM FARKINI ETKİLEYECEK!

TCMB’nin rezervlerindeki duruma da değinen Sarıkaya, ateşkes sonrası 8-9 Nisan tarihlerinde yaklaşık 12 milyar dolarlık net döviz alımı yapıldığını aktardı. Bölgedeki oynaklığın sürmesine rağmen, mevcut tablonun acil bir faiz artışını zorunlu kılacak kadar "sürdürülemez" olmadığını ifade etti.

Açıklanan tahminler, Temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de yeni bir hesap ortaya koydu. 2026 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 10’luk zam farkını garantileyen emekliler için Nisan ayı belirleyici olacak.

Eğer bankanın öngördüğü yüzde 3,32’lik Nisan enflasyonu gerçekleşirse, emeklilerin dört aylık toplam zam farkı yüzde 13,65 olarak tescillenecek. Kesin rakamlar için ise Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerin açıklanması beklenecek.