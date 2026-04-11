Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!

Yayınlanma:
Türkiye’de milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz 2026'da yapılacak maaş düzenlemesi için TÜİK’in verilerine kilitlendi. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 10’u aşarken, masadaki üç farklı senaryo yılın yarısından sonra milyonların cebine girecek rakamların ipuçlarını veriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı yüzde 10,04 olarak gerçekleşti.

Bu rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, henüz yılın yarısı gelmeden yüzde 10,04’lük bir artışı şimdiden garantilemiş oldu. Ancak nihai zam oranları için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki fiyat hareketleri belirleyici olacak.

ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

2023/05/16/risk-primi.jpg

Maaş artışlarında iki farklı hesaplama yöntemi uygulanıyor:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Yılın ilk 6 ayı için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı alan memurlar, Temmuz’da yılın ikinci yarısı için yüzde 7’lik bir toplu sözleşme artışı alacaklar.

MASADAKİ 3 TEMMUZ SENARYOSU

CNBC-e'de yer alan habere göre önümüzdeki üç ayın enflasyon seyrine göre maaşlara yansıyacak tahmini rakamlar şu şekilde özetleniyor:

SenaryoBeklenen Aylık Enflasyon (Nisan-Haziran)6 Aylık Toplam EnflasyonSSK / Bağ-Kur Emekli ZammıMemur ve Memur Emeklisi Zammı
Senaryo 1%1,00 (Her ay)%13,37%13,37%9,20
Senaryo 2%1,50 (Her ay)%15,06%15,06%10,91
Senaryo 3Nisan-Mayıs %2, Haziran %1%15,63%15,63%11,46

KRİTİK TARİH: 3 TEMMUZ

2023/11/30/prim-borclarina-af.jpg

Milyonlarca hak sahibinin heyecanla beklediği kesin zam oranları, 3 Temmuz 2026 tarihinde haziran ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla netleşecek.

O güne kadar açıklanacak her aylık veri, maaş tablosundaki son rakamı şekillendirmeye devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

