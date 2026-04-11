Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı yüzde 10,04 olarak gerçekleşti.

Bu rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, henüz yılın yarısı gelmeden yüzde 10,04’lük bir artışı şimdiden garantilemiş oldu. Ancak nihai zam oranları için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki fiyat hareketleri belirleyici olacak.

ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Maaş artışlarında iki farklı hesaplama yöntemi uygulanıyor:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Yılın ilk 6 ayı için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı alan memurlar, Temmuz’da yılın ikinci yarısı için yüzde 7’lik bir toplu sözleşme artışı alacaklar.

MASADAKİ 3 TEMMUZ SENARYOSU

CNBC-e'de yer alan habere göre önümüzdeki üç ayın enflasyon seyrine göre maaşlara yansıyacak tahmini rakamlar şu şekilde özetleniyor:

Senaryo Beklenen Aylık Enflasyon (Nisan-Haziran) 6 Aylık Toplam Enflasyon SSK / Bağ-Kur Emekli Zammı Memur ve Memur Emeklisi Zammı Senaryo 1 %1,00 (Her ay) %13,37 %13,37 %9,20 Senaryo 2 %1,50 (Her ay) %15,06 %15,06 %10,91 Senaryo 3 Nisan-Mayıs %2, Haziran %1 %15,63 %15,63 %11,46

KRİTİK TARİH: 3 TEMMUZ

Milyonlarca hak sahibinin heyecanla beklediği kesin zam oranları, 3 Temmuz 2026 tarihinde haziran ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla netleşecek.

O güne kadar açıklanacak her aylık veri, maaş tablosundaki son rakamı şekillendirmeye devam edecek.