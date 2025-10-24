2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor

ARTIK TAKVİM DEĞİL, STRATEJİ BELİRLİYOR

SGK uzmanları, emeklilik tarihinin artık sadece bir takvim kararı olmadığını, kişisel finansal geleceği şekillendiren stratejik bir adım haline geldiğini vurguluyor. Erdursun, “Yanlış yıl seçimi, bir ömür boyu alınacak maaşta ciddi farklar yaratabilir” diyerek çalışanların bu süreci detaylı analizlerle değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

2025: ÇİFT GELİR FIRSATI

Erdursun’a göre 2025 yılı, çalışmaya devam edenler için avantajlı bir dönem olabilir. Bu yıl emekli olanların hem maaş hem de emekli aylığı alabilmesi, çift gelir imkânı sağlıyor. Ancak aktif çalışma hayatını bırakacak olanlarda gelirde yüzde 60’a varan düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle sabit gelirli çalışanların bu detayı göz ardı etmemesi gerektiğini ve karar sürecinde uzun vadeli kazanç hesaplarının yapılmasının önemli olduğunu ifade ediyor.

2026: KIDEM TAZMİNATINDA BÜYÜK ARTIŞ

2026 yılı ise kıdem tazminatı açısından daha avantajlı görünüyor. Erdursun’un tahminlerine göre, 2025’te ortalama kıdem tazminatı 535 bin TL iken, 2026’da bu rakam 647 bin TL’ye ulaşabilir. Bu fark, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar için önemli bir gelir avantajı yaratabilir ve emekli maaşlarına da olumlu yansıyabilir.

EMEKLİLİK KARARI KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Uzmanlar, emeklilik kararının sadece tarihe değil; mevcut gelir düzeyine, borç durumuna, prim gün sayısına ve yaşam planına göre şekillenmesi gerektiğini vurguluyor. Erdursun, “Kimi için 2025 erken çıkış fırsatı, kimi için 2026 yüksek kazanç yılı olabilir. Herkes kendi koşullarına göre bireysel hesaplama yapmalı. Tek bir formül herkese uymaz” diyor.

ACELE KARAR ZARAR GETİREBİLİR

Emeklilik tarihine karar verirken acele edilmemesi gerektiğini belirten Erdursun, kıdem farkı, prim artışı ve faiz getirilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Doğru yıl seçimiyle, yıllar boyunca sürecek yüzde 60’a varan maaş farkı elde etmek mümkün.