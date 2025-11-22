Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde afla ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı.

Özvar, Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

YÖK Başkanı, "Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı bir düzenlemeyi şu anda Meclisimize sunmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK YAŞI AÇIKLAMASI

Erol Özvar, şu anda 67 olan öğretim üyelerinin emeklilik yaşıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Öğretim üyelerinin halihazırda 67 olan emekli yaşıyla ilgili de bir düzenleme planladık. Emeklilik yaşının 72'ye kadar çıkarılabileceğini düşünüyoruz.

72’den de 75’e kadar üniversiteler ile öğretim üyesi arasında hususi bir sözleşmeyle 75’e kadar da uzatılabileceği kanaatini taşıyoruz. Bundan sonrası Meclisimizin vereceği kararla şekillenecektir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

