Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!

Bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonları 32 bin liraya kadar çıkarken, yapılan güncellemeler ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilere bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor.

32 BİN LİRA VERECEK!

TÜİK’in düşük gösterilen enflasyon verileri nedeniyle maaşları eriyen emekliler, geçim sıkıntısıyla boğuşurken, banka promosyonları için kapı kapı dolaşarak biraz olsun nefes almaya çalışıyor. Bankalar eylül ayında güncelleme yaparak promosyonları zirveye taşıdı.

Yapı Kredi 3 yıllığına maaşını getiren emekliye ek şartlarla 32 bin lira ödüyor.

Emeklilere yönelik maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızışırken, Akbank 30 bin liraya varan ödemesiyle zirveye çıkarken; ING 28 bin, Şekerbank 27 bin 500, Denizbank 27 bin ve Garanti 25 bin lira ile yarışta yerini aldı. İş Bankası 24 bin, QNB ise 20 bin 400 lira promosyon veriyor. Bankalar ayrıca emeklilere ek ödül ve bonus fırsatları da sunuyor.