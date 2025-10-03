Emekliler kuyrukta: Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu?

Yayınlanma:
Ekonomik krizin en ağır yükünü taşıyan grupların başında emekliler yer alıyor. Yüksek enflasyona karşı açlık sınırının altında aylık alan milyonlarca emekli ayakta kalmaya çalışıyor. Mersin'de Kent Lokantası sırasında bekleyen emekliler ise yaşadıkları koşullara "Ekonomi iyi olsa kuyruk olur mu?" diye tepki gösterdi.

Mezitli Belediyesi’nin açtığı Kent Lokantası, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek arayan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Her gün yüzlerce yurttaşa hizmet veren lokantada öğle yemeği başlamadan yarım saat önce uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyrukta bekleyen emekli yurttaşlar, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Ekonomi iyi olsa bu kuyruk olur mu?” diyerek tepki gösterdi.

3 ÇEŞİT YEMEK 60 LİRAYA

2024/03/10/ibb-tarihinde-bir-ilk-kent-lokantasi-acildi.jpg

Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemek, ekmek, meyve ve su 60 liradan sunuluyor. Öğünlerin ucuzluğu ve lokantanın temizliği nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Emeklilerin yanı sıra üniversite öğrencileri, kamu çalışanları ve çevredeki iş yerlerinde çalışanlar da lokantadan faydalanıyor.

“EMEKLİNİN REFAH SEVİYESİNİN GÖSTERGESİ”

Kuyrukta bekleyen bir emekli, “Maaşım 21 bin lira, kiram 10 bin lira. Oğlum da yardım ediyor. Ekonomi iyi olsa burada kuyruk olur mu?” sözleriyle yaşadığı geçim sıkıntısını dile getirdi.

Yurttaşa bir dokun bin ah işit! Emekli de öğrenci de dertliYurttaşa bir dokun bin ah işit! Emekli de öğrenci de dertli

Bir başka emekli ise, “Kent Lokantası da olmasa Türkiye bitik. Allah belediyeye zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

HALKTAN KOPUKLUK ELEŞTİRİSİ

Bazı yurttaşlar, ekonomik krizin görmezden gelindiğini savunarak, “Türkiye’de kriz yok diyenler sadece kendi keyiflerine bakıyor. Halkın ne yediğiyle ilgilenmiyorlar. Bu kuyruklar halkın halini gösteriyor” dedi.

Enflasyonun pençesinde geçim mücadelesi! Tezgah açan da alışverişe çıkan da isyan ettiEnflasyonun pençesinde geçim mücadelesi! Tezgah açan da alışverişe çıkan da isyan etti

Kent Lokantası’ndan faydalanan bazı veliler, çocuklarını okula göndermeden önce buradan sağlıklı yemek yedirme imkânı bulduklarını ifade etti. Vatandaşlar, artan talep nedeniyle Mersin genelinde benzer lokantaların çoğaltılmasını talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

