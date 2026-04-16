Emekli promosyonunda yarış alevlendi: Bankalar tek tek tutarları açıkladı

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet giderek artıyor. Bankalar, sundukları nakit ödemelere ek olarak faizsiz kredi imkanları ve çeşitli ayrıcalıklarla emekli müşterileri çekmeye çalışıyor.

Sadece promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayan kampanyalarda; otomatik fatura talimatı verme ve kredi kartı kullanımı gibi koşulları yerine getirenlere ek avantajlar da sunuluyor.

BANKALAR YENİ TUTARLARI DUYURDU

“En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

İşte 2026 Nisan itibarıyla bankaların emeklilere sağladığı güncel promosyon fırsatları…

QNB: Maaş aralığına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamalarıyla birlikte toplam emeklilik avantajı 31.000 TL olarak belirlendi.

Garanti BBVA: Emekli maaşı tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapıyor. Bonus kart harcamaları ve sigorta ürünleriyle sağlanan ek imkanlarla toplam fayda 25.000 TL’yi buluyor.

İş Bankası: Maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunarken; fatura talimatları ve 6 aylık kredi kartı kullanımı sonucunda kazanılan 9.000 TL MaxiPuan ile toplam avantajı 25.000 TL seviyesinde tutuyor.

Akbank: 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında, maaş miktarına göre 8.250 TL ile 20.000 TL arasında nakit promosyon veriyor. Ek ödeme ve ödüllerle bu tutar 50.000 TL’ye ulaşırken, 6 ay vadeli 50.000 TL faizsiz kredi desteğiyle toplam finansal avantaj 100.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

Halkbank: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor. Ek harcama sözleri ve kampanyalarla toplam avantaj 60.000 TL’ye yükselirken, 12 ay vadeli 30.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı da paket içerisinde yer alıyor.

Kuveyt Türk: Maaş miktarına bağlı olarak 10.000 TL ile 24.000 TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Ek kriterlerin sağlanması durumunda toplam avantaj 27.500 TL'ye ulaşıyor.

Türkiye Finans: Maaş baremine göre 13.000 TL ile 27.000 TL arasında ödeme yaparken, emekli yakını getiren müşterilerine kişi başı 500 TL, toplamda ise 5.000 TL ek ödül sunuyor.

DenizBank: 5.000 TL ile 12.000 TL arasındaki ana promosyona ek olarak, kredili mevduat hesabı ve fatura talimatı koşuluyla toplamda 27.000 TL'ye varan ödeme gerçekleştiriyor.

Şekerbank: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL promosyon sunarken, yan ürünlerin kullanımıyla bu tutarı 27.500 TL’ye kadar yükseltiyor.

TEB: Standart 5.000 TL - 12.000 TL promosyonun yanı sıra iki otomatik fatura talimatına ek 9.000 TL ödeme yaparak toplamda 21.000 TL avantaj sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emekli promosyonu alırken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır:

1. MAAŞ ALMA TAAHHÜDÜ

Promosyon almak için genellikle belirli bir süre (çoğunlukla 3 yıl) maaşınızı aynı bankadan alma taahhüdü vermeniz gerekir. Bu süre boyunca maaşınızı başka bir bankaya taşımak promosyonun geri alınmasına yol açabilir.

2. EK KOŞULLAR VE TALİMATLAR

Otomatik fatura ödeme talimatı

Kredi kartı kullanımı

Dijital bankacılık işlemleri

Bankalar, promosyon tutarını artırmak için ek şartlar koyabilir. Bu şartları önceden bilmek önemlidir.

3. KAMPANYA ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Promosyon kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarını kontrol etmek gerekir. Bazı kampanyalar sınırlı süreyle geçerlidir.

4. PROMOSYON TUTARLARI VE MAAŞ MİKTARI

Promosyon miktarı, emekli maaşınızın tutarına göre değişebilir. Yüksek maaş alan emekliler daha yüksek promosyon alabilir.

5. BANKALAR ARASI KARŞILAŞTIRMA

Farklı bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve ek avantajlarını karşılaştırarak en uygun ve avantajlı teklifi seçmek önemlidir.

6. SÖZLEŞME VE GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Promosyonun nasıl ödeneceğini ve taahhüt süresi boyunca maaşın taşınması durumunda geri ödeme koşullarını mutlaka kontrol edin.