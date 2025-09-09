Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!

Yayınlanma:
Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hızla artıyor. Teklifler rekor seviyelere ulaşırken, bir bankanın ödemeleri 30 bin TL’ye kadar çıkarması dikkat çekti. Yarışın kızışmasıyla emeklilere sunulan avantajlar her geçen gün çeşitleniyor.

Eylül ayı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonları dikkat çekici seviyelere ulaşarak ilgi görmeye başladı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara verilen ödemeler, 3 yıllık taahhüt karşılığında 30 bin TL sınırına yaklaştı.



Emekli promosyonları artık sadece maaş ödemeleriyle sınırlı değil; bankalar, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, kredi çekimi ya da emekli yakınını davet etme gibi ek şartlarla ilave ödemeler de sunuyor.

Akbank: 30 bin TL’ye varan promosyon ile zirvede.

Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon + mobil uygulama girişine özel ödeme.

ING: 28 bin TL promosyon + 13 bin TL’ye kadar ek ödül.

Şekerbank: 27.500 TL promosyon + ek bonus fırsatları.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.

DenizBank: 27 bin TL promosyon + 7.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama iadesi.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.



Türkiye Finans: 26 bin TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.

Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.

Garanti BBVA: 25 bin TL promosyon + 10 bin TL’ye kadar bonus.

QNB Finansbank: 20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları.

Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.

Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.

İş Bankası: 24 bin TL promosyon + 9 bin TL MaxiPuan.

TEB: 21 bin TL promosyon + fatura talimatına ek ödeme.

Emeklilere yönelik promosyon tutarlarında hızlı bir yükseliş yaşanırken, bankaların önümüzdeki dönemde yeni kampanyalar ve ek fırsatlarla rekabeti daha da artırması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

