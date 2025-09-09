Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Eylül ayı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonları dikkat çekici seviyelere ulaşarak ilgi görmeye başladı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara verilen ödemeler, 3 yıllık taahhüt karşılığında 30 bin TL sınırına yaklaştı.
Emekli promosyonları artık sadece maaş ödemeleriyle sınırlı değil; bankalar, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, kredi çekimi ya da emekli yakınını davet etme gibi ek şartlarla ilave ödemeler de sunuyor.
Akbank: 30 bin TL’ye varan promosyon ile zirvede.
Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon + mobil uygulama girişine özel ödeme.
ING: 28 bin TL promosyon + 13 bin TL’ye kadar ek ödül.
Şekerbank: 27.500 TL promosyon + ek bonus fırsatları.
Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.
DenizBank: 27 bin TL promosyon + 7.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama iadesi.
Türkiye Finans: 26 bin TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.
Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.
Garanti BBVA: 25 bin TL promosyon + 10 bin TL’ye kadar bonus.
QNB Finansbank: 20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları.
Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.
İş Bankası: 24 bin TL promosyon + 9 bin TL MaxiPuan.
TEB: 21 bin TL promosyon + fatura talimatına ek ödeme.
Emeklilere yönelik promosyon tutarlarında hızlı bir yükseliş yaşanırken, bankaların önümüzdeki dönemde yeni kampanyalar ve ek fırsatlarla rekabeti daha da artırması bekleniyor.