Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!

Eylül ayı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonları dikkat çekici seviyelere ulaşarak ilgi görmeye başladı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara verilen ödemeler, 3 yıllık taahhüt karşılığında 30 bin TL sınırına yaklaştı.

Emekli promosyonları artık sadece maaş ödemeleriyle sınırlı değil; bankalar, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, kredi çekimi ya da emekli yakınını davet etme gibi ek şartlarla ilave ödemeler de sunuyor.

Akbank: 30 bin TL’ye varan promosyon ile zirvede.

Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon + mobil uygulama girişine özel ödeme.

ING: 28 bin TL promosyon + 13 bin TL’ye kadar ek ödül.

Şekerbank: 27.500 TL promosyon + ek bonus fırsatları.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.

DenizBank: 27 bin TL promosyon + 7.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama iadesi.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.

Türkiye Finans: 26 bin TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.

Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.

Garanti BBVA: 25 bin TL promosyon + 10 bin TL’ye kadar bonus.

QNB Finansbank: 20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları.

Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.

Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.

İş Bankası: 24 bin TL promosyon + 9 bin TL MaxiPuan.

TEB: 21 bin TL promosyon + fatura talimatına ek ödeme.

Emeklilere yönelik promosyon tutarlarında hızlı bir yükseliş yaşanırken, bankaların önümüzdeki dönemde yeni kampanyalar ve ek fırsatlarla rekabeti daha da artırması bekleniyor.