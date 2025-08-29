Emekli kirasını bile ödeyemezken bakın bakanlar ne kadar maaş alacak

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'de ota sınıf neredeyse yok oldu. Dar gelirli ve zenginler olarak toplum ayrışmaya başlarken asgari ücretli, emekli ve aylıklarla geçinenler sefalet içerisinde.

Açlık Sınırı'nın altında maaş alan asgari ücretli bir yana dururken emekli ve dul aylığı gibi ücretlerle geçinenlerin durumları daha da vahim. 22 bin liralık asgari ücretle bile geçinemezken emeklinin hali içler acısı haldeyken iktidar, ne kamu işçilerine ne de memurlarına toplu sözleşmede memnun eden zam vermedi.

Son dakika | Sefalet zammında tepkilerin odağındaki Memur-Sen'den açıklama

Kamu işçisi ve memurun toplu zam oranlarını belirleyen bakanlar Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan'ın da gelecek zamlarla ile durumlarının iyi olacağı öğrenildi.

Ocak 2026’da yapılacak zamlarla birlikte düşük gelirli yurttaşlar sınırlı artışlarla yetinmek zorunda kalacakken, üst düzey yöneticiler yüksek oranlı zamlarla büyük gelir artışları elde edecek.

Tahmini enflasyona göre 14,2 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisine sadece yüzde 11 oranında zam yapılacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekilleri maaşlarına yüzde 18 zam alacak. Oransal fark küçük görünse de, maaşlar arasındaki uçurum nedeniyle zam miktarları arasında büyük farklar oluşacak.

ŞİMŞEK VE IŞIKHAN 67 BİNER ZAM ALACAK

Örneğin; en düşük işçi emeklisi yalnızca 1.857 lira zam alacakken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın maaş ve emekli aylığına toplam 70 bin 532 lira zam yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın zamları kişi başı 67 bin 637 lirayı bulacak. Emekli milletvekilleri ise 66 bin 622 lira zam alacak.

Bakan yardımcıları 40 bin 765 lira zamla listede yer alırken, en düşük dereceli memura sadece 9 bin 175 lira, en düşük memur emeklisine ise 4 bin 870 lira zam verilecek.

Altı aylık dönem baz alındığında uçurum daha da büyüyor. 2026’nın ilk yarısında en düşük emekli toplamda 11 bin 141 lira ek gelir elde edecek. Ancak aynı dönemde Cumhurbaşkanı’nın maaşına 446 bin, bakanların maaşlarına 406 bin, milletvekillerinin maaşlarına ise yaklaşık 400 bin lira ek zam yapılacak.

Bu veriler, mevcut maaş zam sistemiyle üst düzey yöneticilerin gelirlerini katladığını; emekli, işçi ve memurların ise enflasyon karşısında giderek daha fazla ezildiğini ortaya koyuyor.