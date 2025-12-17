Elektrikte beklenen yeni oran açıklandı
Yayınlanma:
EPDK'nın 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda elektrik dağıtım şirketleri için reel makul getiri oranı belli oldu. Karar, 17 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine yönelik gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınacak parametreleri belirledi. Kurulun 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar, 17 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
ELEKTRİKTE BEKLENEN YENİ ORAN AÇIKLANDI
Kurul kararına göre, 1 Ocak 2026–31 Aralık 2030 dönemini kapsayan uygulama sürecinde dağıtım şirketleri için reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 14,46 olarak tespit edildi.
Kararda, hesaplamalarda yüzde 25 olarak dikkate alınan kurumlar vergisi oranında değişiklik olması halinde, belirlenen reel makul getiri oranının revize edileceği hükme bağlandı. Ayrıca, yatırımların itfa süresi 10 yıl olarak belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 tarihli toplantısında; 7/11/2024 tarihli ve 12987 sayılı Kurul Kararı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı beşinci uygulama dönemi süresi 1/1/2026 (dâhil) – 31/12/2030 (dâhil) olarak belirlenen elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak.
- Reel makul getiri oranının %14,46 (vergi öncesi) olarak belirlenmesine,
- Hesaplamalarda %25 olarak dikkate alınan Kurumlar Vergisi Oranının değişmesi durumunda birinci maddede belirtilen reel makul getiri oranının revize edilmesine,
- İtfa süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.