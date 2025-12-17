Elektrikte beklenen yeni oran açıklandı

Elektrikte beklenen yeni oran açıklandı
Yayınlanma:
EPDK'nın 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda elektrik dağıtım şirketleri için reel makul getiri oranı belli oldu. Karar, 17 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine yönelik gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınacak parametreleri belirledi. Kurulun 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar, 17 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

ELEKTRİKTE BEKLENEN YENİ ORAN AÇIKLANDI

Kurul kararına göre, 1 Ocak 2026–31 Aralık 2030 dönemini kapsayan uygulama sürecinde dağıtım şirketleri için reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 14,46 olarak tespit edildi.

Kararda, hesaplamalarda yüzde 25 olarak dikkate alınan kurumlar vergisi oranında değişiklik olması halinde, belirlenen reel makul getiri oranının revize edileceği hükme bağlandı. Ayrıca, yatırımların itfa süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 tarihli toplantısında; 7/11/2024 tarihli ve 12987 sayılı Kurul Kararı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı beşinci uygulama dönemi süresi 1/1/2026 (dâhil) – 31/12/2030 (dâhil) olarak belirlenen elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak.
  • Reel makul getiri oranının %14,46 (vergi öncesi) olarak belirlenmesine,
  • Hesaplamalarda %25 olarak dikkate alınan Kurumlar Vergisi Oranının değişmesi durumunda birinci maddede belirtilen reel makul getiri oranının revize edilmesine,
  • İtfa süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Ekonomi
Demeti 200 liradan kapış kapış aldılar: Talep fırladı
Demeti 200 liradan kapış kapış aldılar: Talep fırladı
Benzine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar
Benzine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar