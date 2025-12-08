Elektrikli otomobillerde zorunlu araç kotası ve 2. el krizi

AB'nin önerileri hayata geçirilirse eski araçların elde tutulma süresi uzayacak ve ikinci el araç fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanacak.

Leaseurope ve Autorola, düzenledikleri Webinar'da, Avrupa'nın kurumsal araç filolarını nasıl "yeşillendirmeye" çalıştığına dair derinlemesine ve son derece güncel bir analiz gerçekleştirdi . Leaseurope, Autorola ve Indicata yöneticilerinden oluşan konuşmacılar , kullanılmış elektrikli araç (BEV) satışlarındaki hızlı düşüşle birlikte pazarın içler acısı durumunu ve yeni Avrupa politikasının işletmeler üzerindeki ciddi etkisini anlattılar .﻿

electric-car-charge-owblvtp3gw0p1jy9fcm8s5n29ob67vqqzh34zlyrma.jpeg

Sunulan verilere göre, ortalama CO2 emisyonlarındaki yeni düşüşler ve devlet teşvikleri (vergi indirimleri, sübvansiyonlar, ücret muafiyetleri vb.) ile sıkı düzenlemeler sayesinde elektrikli mobiliteye geçiş dinamik bir şekilde başladı. Ancak, 2023-2025 yılları arasında BEV pazar payının sadece %2 artmasıyla ilerleme neredeyse durdu.

Kurumsal filoların rolü

Avrupa'daki tüm bataryalı elektrikli araçların (BEV) %60'ının özel tüketiciler yerine kiralama şirketleri tarafından satın alınması dikkat çekici bir gerçektir . Şirketler bu geçişin büyük kısmını gerçekleştirmiş olsa da, özellikle ikinci el araç pazarında tüketici talebi düşük kalmaya devam ediyor .

AVRUPA KOMİSYONU NE HAZIRLIYOR?

v2g-charge4-5.jpg

Komisyon , daha sıkı CO2 emisyon standartları ve ucuz elektrikli otomobiller için yeni bir strateji içeren bir mobilite önlemleri paketi planlıyor . Ayrıca , Avrupa'da üretilen piller için önlemler almak ve büyük kurumsal filolara odaklanarak endüstriyel karbonsuzlaştırmayı denemek istiyor.

Bu yeni düzenleyici çerçevenin, 2027 yılına kadar tüm işletmelere (büyük ve küçük) istisnasız %60-70 , 2030 yılına kadar ise %90 oranında zorunlu elektrikli araç satın alma kotası getirmesi bekleniyor !﻿

İŞLETMELER NASIL ETKİLENECEK?

Komisyonun uygulamaya koymak istediği yeni kurumsal çerçeve tüm Leasing ve Rent A Car işletmelerini olumsuz etkileyecektir .

Daha spesifik olarak, analizi gerçekleştiren şirketler şunları tahmin ediyor:

-Zorunlu kotalar eski araçların uzun süre elde tutulmasına yol açabilir .

-Şirketlerin yaşam döngüsü maliyetleri artacak .

-Yeni sınıflandırmalara olan talep azalacak .

-Ve en önemlisi, kullanılmış elektrikli otomobil fiyatlarının çökmesi sorununu daha da kötüleştirecekler .

KULLANILMIŞ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KRİZİ

Avrupa'da 2023'ten bu yana kullanılmış elektrikli araç fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı ; bazı ülkelerde bu düşüş %30'a kadar çıktı . Bunun sebebi ise devasa arz fazlasından başkası değil !

batt-pack-7.jpg

Şirketlere ait on binlerce saf elektrikli otomobil, ikinci el olarak piyasaya geri dönüyor , ancak özel sektöre yönelik teşvikler azaldığı için tüketici talebi düşük kalmaya devam ediyor . Şirket filolarının sahip olma maliyeti, araçların beklenenden çok daha düşük fiyatlara satılmasıyla birlikte hızla arttığından, sonuç felaket oluyor.

Norveç "fenomeni"

tesla-5000th-supercharger-norway-split-scaled-1-1.jpg

Norveç, yüksek sübvansiyonları , sıfır vergisi ve etkileyici yaygınlığıyla bir başarı öyküsüdür . Buna karşılık, birçok Avrupa ülkesinin Norveç modelini taklit edebilmesi için hükümet bütçesinin % 4-7'sine ihtiyacı olacaktır; bu da gerçekçi olmayan bir durumdur .

İngiltere'nin sorunlu modeli

ev-main-original-1586173860-1.jpeg

Birleşik Krallık, başarısız düzenlemelerin en iyi örneğidir . Kurumsal araç vergilendirmesindeki büyük fark, BEV'leri şirket sürücüleri için son derece ucuz hale getirdi . Bu durum, filolardan büyük bir talep yarattı, ancak bireylerden aynı talebi alamadı. Sonuç, piyasada kullanılmış BEV'lerden oluşan bir "tsunami" oldu ve fiyatlar düştü.

TERS ETKİ

Zorunlu kotalar arz-talep dengesini bozuyor ve işletmelere mali yük getiriyor .

Avrupa'nın elektriğe geçişi tamamen sübvansiyonlara bağlıdır ; sübvansiyonlar pahalıdır ve ikinci el fiyatları düştüğünde değerini kaybeder .

Sonuç olarak, "yeşil dönüşümün" işletmelere maliyetinin gerçekçi olmadığı ve tehlikeli olduğu düşünüldüğünden, piyasa zorunlu hızlandırmaya hazır değildir .

Ayrıca, özel tüketicilerden gelen güçlü talep olmadan , kullanılmış elektrikli otomobil pazarında istikrarlı fiyatlar olmadan ve hedeflenen sübvansiyonlar olmadan, Avrupa'nın elektrikli mobiliteye geçişi, yeşil dönüşümü hızlandırmak yerine başarısızlığa uğrama ve işletmelere yük olma riskiyle karşı karşıyadır .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

