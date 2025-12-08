Elektrikli otomobillerde zorunlu araç kotası ve 2. el krizi

Leaseurope ve Autorola, düzenledikleri Webinar'da, Avrupa'nın kurumsal araç filolarını nasıl "yeşillendirmeye" çalıştığına dair derinlemesine ve son derece güncel bir analiz gerçekleştirdi . Leaseurope, Autorola ve Indicata yöneticilerinden oluşan konuşmacılar , kullanılmış elektrikli araç (BEV) satışlarındaki hızlı düşüşle birlikte pazarın içler acısı durumunu ve yeni Avrupa politikasının işletmeler üzerindeki ciddi etkisini anlattılar .﻿

Sunulan verilere göre, ortalama CO2 emisyonlarındaki yeni düşüşler ve devlet teşvikleri (vergi indirimleri, sübvansiyonlar, ücret muafiyetleri vb.) ile sıkı düzenlemeler sayesinde elektrikli mobiliteye geçiş dinamik bir şekilde başladı. Ancak, 2023-2025 yılları arasında BEV pazar payının sadece %2 artmasıyla ilerleme neredeyse durdu.

Kurumsal filoların rolü

Avrupa'daki tüm bataryalı elektrikli araçların (BEV) %60'ının özel tüketiciler yerine kiralama şirketleri tarafından satın alınması dikkat çekici bir gerçektir . Şirketler bu geçişin büyük kısmını gerçekleştirmiş olsa da, özellikle ikinci el araç pazarında tüketici talebi düşük kalmaya devam ediyor .

AVRUPA KOMİSYONU NE HAZIRLIYOR?

Komisyon , daha sıkı CO2 emisyon standartları ve ucuz elektrikli otomobiller için yeni bir strateji içeren bir mobilite önlemleri paketi planlıyor . Ayrıca , Avrupa'da üretilen piller için önlemler almak ve büyük kurumsal filolara odaklanarak endüstriyel karbonsuzlaştırmayı denemek istiyor.

Bu yeni düzenleyici çerçevenin, 2027 yılına kadar tüm işletmelere (büyük ve küçük) istisnasız %60-70 , 2030 yılına kadar ise %90 oranında zorunlu elektrikli araç satın alma kotası getirmesi bekleniyor !﻿

İŞLETMELER NASIL ETKİLENECEK?

Komisyonun uygulamaya koymak istediği yeni kurumsal çerçeve tüm Leasing ve Rent A Car işletmelerini olumsuz etkileyecektir .

Daha spesifik olarak, analizi gerçekleştiren şirketler şunları tahmin ediyor:

-Zorunlu kotalar eski araçların uzun süre elde tutulmasına yol açabilir .

-Şirketlerin yaşam döngüsü maliyetleri artacak .

-Yeni sınıflandırmalara olan talep azalacak .

-Ve en önemlisi, kullanılmış elektrikli otomobil fiyatlarının çökmesi sorununu daha da kötüleştirecekler .

KULLANILMIŞ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KRİZİ

Avrupa'da 2023'ten bu yana kullanılmış elektrikli araç fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı ; bazı ülkelerde bu düşüş %30'a kadar çıktı . Bunun sebebi ise devasa arz fazlasından başkası değil !

Şirketlere ait on binlerce saf elektrikli otomobil, ikinci el olarak piyasaya geri dönüyor , ancak özel sektöre yönelik teşvikler azaldığı için tüketici talebi düşük kalmaya devam ediyor . Şirket filolarının sahip olma maliyeti, araçların beklenenden çok daha düşük fiyatlara satılmasıyla birlikte hızla arttığından, sonuç felaket oluyor.

Norveç "fenomeni"

Norveç, yüksek sübvansiyonları , sıfır vergisi ve etkileyici yaygınlığıyla bir başarı öyküsüdür . Buna karşılık, birçok Avrupa ülkesinin Norveç modelini taklit edebilmesi için hükümet bütçesinin % 4-7'sine ihtiyacı olacaktır; bu da gerçekçi olmayan bir durumdur .

İngiltere'nin sorunlu modeli

Birleşik Krallık, başarısız düzenlemelerin en iyi örneğidir . Kurumsal araç vergilendirmesindeki büyük fark, BEV'leri şirket sürücüleri için son derece ucuz hale getirdi . Bu durum, filolardan büyük bir talep yarattı, ancak bireylerden aynı talebi alamadı. Sonuç, piyasada kullanılmış BEV'lerden oluşan bir "tsunami" oldu ve fiyatlar düştü.

TERS ETKİ

Zorunlu kotalar arz-talep dengesini bozuyor ve işletmelere mali yük getiriyor .

Avrupa'nın elektriğe geçişi tamamen sübvansiyonlara bağlıdır ; sübvansiyonlar pahalıdır ve ikinci el fiyatları düştüğünde değerini kaybeder .

Sonuç olarak, "yeşil dönüşümün" işletmelere maliyetinin gerçekçi olmadığı ve tehlikeli olduğu düşünüldüğünden, piyasa zorunlu hızlandırmaya hazır değildir .

Ayrıca, özel tüketicilerden gelen güçlü talep olmadan , kullanılmış elektrikli otomobil pazarında istikrarlı fiyatlar olmadan ve hedeflenen sübvansiyonlar olmadan, Avrupa'nın elektrikli mobiliteye geçişi, yeşil dönüşümü hızlandırmak yerine başarısızlığa uğrama ve işletmelere yük olma riskiyle karşı karşıyadır .