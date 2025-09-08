Elektrikli aracı olanlara kötü haber: Zam geldi!

Yayınlanma:
Tesla, Supercharger istasyonlarında geçerli olacak yeni fiyat tarifesini açıkladı. Zam kararı, sadece Tesla sahiplerini değil, diğer elektrikli araç kullanıcılarını da yakından ilgilendiriyor.

Tesla, SuperCharger istasyonlarında kWh ücretlerini artırdı. Tesla araçları için fiyat 8,90 TL’ye, diğer elektrikli araçlar için 12,50 TL’ye çıktı.

Yeni tarifeye göre Tesla araçlar için kWh ücreti yüzde 4,7 artışla 8,50 liradan 8,90 liraya çıktı. Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için kWh ücreti ise 10,60 liradan 12,50 liraya yükselerek yüzde 17,92 oranında artış gösterdi.

telaa.jpg

SuperCharger istasyonlarında bekleme ücreti 20 lira olarak sabit kalırken, maksimum güç 250 kW seviyesinde korunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
