Elektirik kesintileri için tüketiciye ödeme yapılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinden kaynaklanan hak kayıplarını önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Kurul kararıyla yıllık ve uzun süreli kesintilerden doğan 1,61 milyar TL tutarındaki tazminat, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan otomatik olarak tüketici faturalarına yansıtılacak.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

EPDK tarafından açıklanan 2 Ekim 2025 tarihli ve 13829 sayılı Kurul Kararı, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’ni güncelledi. Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Yeni sistem sayesinde, yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden kaynaklanan tazminatlar, doğrudan tüketici faturalarından düşülerek ödenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketicilere ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon TL’lik tazminat, otomatik olarak faturalar üzerinden mahsuplaşacak.

FATURALARDAKİ BİLGİLER

Tüketiciler, faturalarında şu detaylara ulaşabilecek:

Tazminat türü

Toplam tazminat tutarı

Faturada mahsuplaşan miktar

Gelecek aylarda mahsuplaşacak tutar (varsa)

MUSTAFA YILMAZ: HİZMET KALİTESİ ARTACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın hem tüketicinin korunması hem de sektörde hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik olduğunu belirtti:

“Vatandaşlarımızın haklarının kaybolmasına izin vermeyiz. Kararımızın şirketler tarafından doğru şekilde uygulanmasını ve ödemelerin zamanında eksiksiz yapılmasını yakından takip edeceğiz. Bu uygulama, elektrik sektörünün hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacak.”

UZUN SÜRELİ KESİNTİLER HANGİLERİ?

Düzenlemeye göre uzun süreli kesinti tazminatı, dağıtım bölgesine göre şu şekilde uygulanacak:

Kentsel dağıtım bölgesi: 10 saati aşan kesintiler

Kentaltı dağıtım bölgesi: 11 saati aşan kesintiler

Kırsal dağıtım bölgesi: 12 saati aşan kesintiler

2025 yılı için belirlenen tazminat tutarları abonelik kapasitesine göre şöyle:

160 kVA altı mesken aboneleri: 554 TL

160 kVA altı diğer aboneler: 1.107 TL

160 kVA – 630 kVA arası kullanıcılar: 3.323 TL

630 kVA üzeri kullanıcılar: 6.647 TL

Yeni uygulama ile elektrik kesintilerinden kaynaklanan tazminatlar başvuru gerektirmeden otomatik olarak faturaya yansıtılacak, böylece tüketicilerin hak kayıpları önlenecek ve sektörde hizmet kalitesi artırılacak.