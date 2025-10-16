Elektirik kesintileri için tüketiciye ödeme yapılacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinden kaynaklanan hak kayıplarını önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Kurul kararıyla yıllık ve uzun süreli kesintilerden doğan 1,61 milyar TL tutarındaki tazminat, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan otomatik olarak tüketici faturalarına yansıtılacak.
YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
EPDK tarafından açıklanan 2 Ekim 2025 tarihli ve 13829 sayılı Kurul Kararı, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’ni güncelledi. Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.
Yeni sistem sayesinde, yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden kaynaklanan tazminatlar, doğrudan tüketici faturalarından düşülerek ödenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketicilere ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon TL’lik tazminat, otomatik olarak faturalar üzerinden mahsuplaşacak.
FATURALARDAKİ BİLGİLER
Tüketiciler, faturalarında şu detaylara ulaşabilecek:
Tazminat türü
Toplam tazminat tutarı
Faturada mahsuplaşan miktar
Gelecek aylarda mahsuplaşacak tutar (varsa)
MUSTAFA YILMAZ: HİZMET KALİTESİ ARTACAK
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın hem tüketicinin korunması hem de sektörde hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik olduğunu belirtti:
“Vatandaşlarımızın haklarının kaybolmasına izin vermeyiz. Kararımızın şirketler tarafından doğru şekilde uygulanmasını ve ödemelerin zamanında eksiksiz yapılmasını yakından takip edeceğiz. Bu uygulama, elektrik sektörünün hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacak.”
UZUN SÜRELİ KESİNTİLER HANGİLERİ?
Düzenlemeye göre uzun süreli kesinti tazminatı, dağıtım bölgesine göre şu şekilde uygulanacak:
Kentsel dağıtım bölgesi: 10 saati aşan kesintiler
Kentaltı dağıtım bölgesi: 11 saati aşan kesintiler
Kırsal dağıtım bölgesi: 12 saati aşan kesintiler
2025 yılı için belirlenen tazminat tutarları abonelik kapasitesine göre şöyle:
160 kVA altı mesken aboneleri: 554 TL
160 kVA altı diğer aboneler: 1.107 TL
160 kVA – 630 kVA arası kullanıcılar: 3.323 TL
630 kVA üzeri kullanıcılar: 6.647 TL
Yeni uygulama ile elektrik kesintilerinden kaynaklanan tazminatlar başvuru gerektirmeden otomatik olarak faturaya yansıtılacak, böylece tüketicilerin hak kayıpları önlenecek ve sektörde hizmet kalitesi artırılacak.