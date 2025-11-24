Ekonomi yönetimi toplandı: Devlet yardımlarında kapsamın değişmesi gündemde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı tamamlandı. Beştepe’deki kritik zirvenin ardından yayımlanan bildiride, "Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz" mesajı verildi.

"STRATEJİK YATIRIMLARA HIZ VERİLECEK"

Toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamada, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programının önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında, uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sunarak stratejik yatırımları hızlandırıyoruz" denildi.

Katma değerli üretimi teşvik edecek ve cari işlemler dengesini kalıcı olarak sürdürülebilir kılacak teknolojik yatırımların bu programla desteklendiği, toplantıda sürecin ilerleyişine dair bir durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

COP31 BAŞKANLIĞI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VİZYONU

Diplomatik temaslar sonucunda Türkiye'nin önemli bir sorumluluk üstlendiği hatırlatılan açıklamada, 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar mekanizması olan Taraflar Konferansı’nın (COP) 31. dönem başkanlığının ve ev sahipliğinin Türkiye tarafından yapılacağı ifade edildi. Bu gelişmenin, ülkenin yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine ivme kazandıracağı kaydedildi.

Ayrıca küresel rekabet gücünü korumak adına Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyum çalışmalarının ve izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı bildirildi.

DEVLET YARDIMLARINDA KAPSAM DEĞİŞİYOR

Kurul üyeleriyle devlet yardımlarının etki analizi çalışmalarının paylaşıldığı belirtilen metinde, yardımların daha verimli hale getirilmesi için atılacak adımların istişare edildiği aktarıldı.

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, verimli ve rekabetçi bir sanayi üretimi ile ihracat önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini sağlayacağız. Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya ekonomi yönetiminin tam kadrosu katıldı. Masada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yer aldı. Ayrıca AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların üst düzey temsilcileri de hazır bulundu.