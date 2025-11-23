Köye dönüşe destek! Tersine göç başlayabilir

Kırsaldan kente doğru yaşanan nüfus hareketliliğini frenlemek ve kırsal alanları yeniden birer geçim merkezi haline getirmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. Aile işletmelerini odağına alan yeni destek paketiyle, kırsal bölgelerde sermayenin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor.

Önümüzdeki yıl da tarım ve kırsal kalkınma projelerine hız kesmeden devam edilecek. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, nüfus kaybının önüne geçilmesi ve tersine göçün teşvik edilmesi için kırsal bölgelerdeki beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi planlanıyor. Ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsalın cazibesi artırılacak. Özellikle gençler ve kadınlar başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplar için yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak.

KOOPERATİFÇİLİK VE DAYANIŞMA EKONOMİSİ GÜÇLENECEK

Bölgesel yoksullukla mücadele kapsamında dayanışma ve ölçek ekonomisi modellerine ağırlık verilecek. Üretici örgütlerine yönelik; üretim teknikleri, sektörel iş birliği, finansman, mevzuat ile satış ve pazarlama alanlarında kapsamlı eğitimler düzenlenecek. Kooperatifçiliğin daha etkin hale getirilmesi ve üretici birliklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması adına mevzuat altyapısında iyileştirmelere gidilecek.

AİLE İŞLETMELERİNE HİBE VE ALTYAPI DESTEĞİ

Orman köyleri, köyler ve kırsal mahallelerde sürdürülebilir gelir kapıları açmak adına aile işletmelerine özel yeni destek mekanizmaları geliştirilecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde, aile işletmeciliğini geliştirecek altyapı projelerine hibe imkanı sunulacak.

Kırsal kalkınma destekleri, verimlilik ve çiftçi odaklı olarak kurgulanacak; uygulanan farklı teşvikler arasında koordinasyon sağlanarak, uygulamada etkinlik artırılacak. Ayrıca IPARD III Programı vasıtasıyla tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile kırsal alandaki kamu altyapı yatırımlarının desteklenmesine devam edilecek.

TARIM DIŞI SEKTÖRLER VE ÇEVRE ODAKLI PROJELER

Kırsal ekonominin büyümesi adına desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek; kırsal yenilikçilik ve girişimcilik teşvik edilecek. IPARD III kapsamında el sanatları, zanaatkarlık, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.

Diğer taraftan, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için de somut adımlar atılacak. Arazi tahribatını, biyoçeşitlilik kaybını ve ormansızlaşmayı önleyecek çevre eksenli kalkınma projeleri yürütülecek. Organik tarım ve erozyon kontrolü gibi alanlarda pilot uygulamalar hayata geçirilecek.

Ayrıca okullarda verilecek eğitimlerle kırsal toplumun çevre bilinci artırılacak.