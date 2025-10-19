Şimşek ABD'de tek tek el sıkıştı: Yatırım ve ticaret mesajı verdi

Şimşek ABD'de tek tek el sıkıştı: Yatırım ve ticaret mesajı verdi
Bakan Mehmet Şimşek, yatırım bankaları başta olmak üzere ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımında, el sıkıştığı görselleri paylaşarak yatırım mesajı verdi. Şimşek'in paylaşımı ve açıklaması ABD'de nasıl bir pazarlık yapıldığı sorusunu akıllara getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısını değerlendirdi. Bakan Şimşek, temasların son derece verimli geçtiğini ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin arttığını söyledi.

ABD TEMASLARI VE YATIRIMCI BULUŞMALARI

Şimşek, ABD’deki yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldiklerini açıkladı:

"Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık."

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Şimşek ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik iş birliğini derinleştirmek, ticaret ve yatırımları artırmak amacıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Şimşek, çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarıyla da temaslarda bulunduklarını ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN

Bakan, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemlediklerini belirterek şunları ekledi:

"Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığımız ABD’de son derece verimli temaslarda bulunduk. Türkiye’nin güçlü yatırım potansiyeli ve ekonomik istikrarı, görüşmelerde öne çıkan unsurlar oldu."

Bakan Şimşek daha önce de 19 Mart operasyonu sonrası ABD'yi ziyaret etmiş birçok temas sonrası finansman sağlandığı haberiyle dönmüştü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
ABD'li dev Türkiye'ye göz dikti: 14 mobilya üreticisiyle görüştü
Türkiye'nin 24 yıllık akaryakıt devi satıldı
