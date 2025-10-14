Şimşek ABD'de: 60 görüşme yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitti.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Bakanlık kaynaklarına göre Şimşek’i Washington’da oldukça yoğun bir program bekliyor. Programını bir gün öne çeken Şimşek’in, temaslarını tamamladıktan sonra cumartesi günü yurda dönmesi planlanıyor.

ABD'de kaldığı süreçte 60'a yakın toplantıya katılması beklenen Bakan Şimşek, uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve ekonomi yöneticileri ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerde Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı paylaşacak.

ABD’Lİ FİRMALARLA VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞECEK

Şimşek, temasları kapsamında ABD Ticaret Odası’nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısına da katılacak. Burada Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek.

Ayrıca ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarında akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla da bir araya gelecek.

ULUSLARARASI KALKINMA BANKALARIYLA TEMAS

AA'nın aktardığına göre Bakan Şimşek’in, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) yöneticileriyle de görüşmesi planlanıyor.

G20 ZİRVESİNDE İKİLİ GÖRÜŞMELER

G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak olan Şimşek, Yunanistan, Singapur, Malezya, Pakistan ve Katar maliye bakanlarıyla da ikili temaslarda bulunacak. Ayrıca Avrupa Birliği’nin Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile de görüşmesi bekleniyor.

ŞİMŞEK DAHA ÖNCE BORÇLA DÖNMÜŞTÜ

Mehmet Şimşek, daha önce de ABD başta olmak üzere yoğun bir yurt dışı trafiği yürütmüştü. Şimşek, 19 Mart'ın ardından ABD'ye giderek finansman (kredi) aramıştı. Hemen ardından Avrupa ve İngiltere'ye ziyaretler gerçekleşmiş, Şimşek'in temasları sonrası tek tek yurt dışından finansman duyuruları yapılmıştı.