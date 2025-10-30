Ekonomi patronlara güven, halka endişe verdi

Son dakika verisi geldi. TÜİK'in ekonomiye güveni ölçtüğü endeks verileri açıklandı. Halkın güveni gerilerken imalat sanayinin güveni arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde 98 olan endeks, ekimde yüzde 0,3 artarak 98,2 seviyesine çıktı.

TÜKETİCİNİN OLMAYAN GÜVENİ GERİLEDİ

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,3 düşerek 83,6’ya gerilerken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artışla 102 seviyesine yükseldi.

hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 110,7’ye, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,3 gerileyerek 83,7’ye indi. Buna karşılık, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artarak 113,2’ye çıktı.

Genel tabloya bakıldığında, reel kesim ve perakende sektöründeki iyileşme ekonomik güveni desteklerken, hizmet ve inşaat sektörlerindeki düşüş endeksteki artışı sınırladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

