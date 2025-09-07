Ekonomi gazetecisi Ertan Acar yaşamını yitirdi

İtibar Akademisi’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşam mücadelesini kaybetti. Acar’ın vefatı, iş ve iletişim dünyasında büyük üzüntü yarattı.

YOĞUN BAKIM SÜRECİNDEN SONRA VEFAT ETTİ

Geçtiğimiz ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda tutulan Ertan Acar, iki gün önce hayatını kaybetti. Türkiye’de marka değeri, itibar ve güven odaklı araştırmalara yön veren isimlerden biri olan Acar, insan odaklı yaklaşımı ve çalışmalarıyla iş dünyasında iz bıraktı.

CENAZESİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ertan Acar’ın cenazesi, 7 Eylül 2025 tarihinde öğle namazına müteakip İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

UZUN YILLAR GAZETECİLİK YAPTI

1973 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğan Acar, gazeteciliğe 1991 yılında Eskişehir Sonhaber Gazetesi'nde başladı. 1993-1996 yılları arasında ulusal yayın yapan Ekonomi ve Politika Gazetesi Gözlem’in Eskişehir Temsilciliği görevini üstlendi.

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde tamamlayan Acar, 1996 sonrası Doğan Grubu’na geçerek üç yıl boyunca Radikal Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. 1999 yılında kısa bir süre Sabah Gazetesi'nde editör olarak çalışan Acar, aynı yıl Dünya Gazetesi'nde yazı işleri editörü olarak göreve başladı.

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞINA GEÇİŞİ

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Gazetecilik Yüksek Lisansı yapan Acar, 2002-2003 yıllarında Finans Dünyası dergisinde köşe yazılarına ve röportajlara imza attı. 2003 yılında gazetecilik kariyerinden iletişim danışmanlığına geçerek Bersay İletişim Grubu’nda yedi yıl görev yaptı.

2010 yılında kendi girişimi olan Ertan Acar Medya İlişkileri Danışmanlığı’nı kuran Acar, bu yapı altında İtibar Atölyesi, Türkiye İtibar Endeksi, Global PR Center, Türkiye İtibar Akademisi ve EA Yayıncılık gibi birimleri hayata geçirdi.

2015 yılı itibarıyla şirketini kurumsallaştırarak Ertan Acar İletişim Hizmetleri Grup A.Ş. adıyla faaliyetlerini sürdürdü.

MESLEKİ ÜYELİKLERİ VE KİTABI

Ertan Acar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyesiydi. Aynı zamanda pek çok gazete, haber sitesi ve ekonomi dergisinde düzenli olarak yazılar kaleme aldı.

İletişim alanındaki birikimini, iş dünyası için hazırladığı “Görünmeyeni Muteber Kılmak: İtibar Yönetimi” adlı kitabıyla kalıcı hale getirdi. Kitap, iş dünyası ve iletişim profesyonelleri için başucu kaynakları arasında gösteriliyor.