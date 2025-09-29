EA 55 milyar dolara satılıyor! Trump'ın damadı Araplarla ortak oldu

The Sims'ten FIFA'ya kadar oyun dünyasının en popüler oyunlarını yapan Electronic Arts (EA) 55 milyar dolarlık bir anlaşmayla Silver Lake Partners, Suudi Arabistan'ın devlet yatırım fonu PIF ve Affinity Partners tarafından satın alınacak. EA, anlaşmanın “kesin” nitelikte olduğunu açıkladı.

Anlaşmaya göre EA hissedarlarına hisse başına 210 dolar ödenecek. Affinity Partners'ın CEO'su ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner. Hâlihazırda Electronic Arts'ın en büyük hissedarı olan PIF ise şirketteki yüzde 9,9'luk hissesini devretmeyecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın o dönem danışmanlığını yapan Jared Kushner’i Saray'da kabul etmişti.

Eğer anlaşma beklendiği gibi tamamlanırsa, EA'nin 36 yıllık halka açık şirket geçmişi de sona erecek.

EA'nın gelirleri son üç mali yılda 7,4 milyar dolar ile 7,6 milyar dolar arasında seyrediyor. En büyük rakibi Activision Blizzard ise 2023'te teknoloji devi Microsoft tarafından yaklaşık 69 milyar dolara satın alınmıştı.

EA, işlemi “tarihindeki en büyük nakit bazlı sponsor kaynaklı borsadan çekilme yatırımı” olarak nitelendird.

Satın alma bedeli; PIF, Silver Lake ve Affinity Partners’ın nakit katkıları ile PIF’in mevcut hissesinin yeni yapıya devrinin birleşiminden oluşacak. Anlaşma, gerekli onayların ardından tamamlanacak.