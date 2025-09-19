Avrupa pazarı alarmda: Microsoft’a karşı lisans savaşı

ABD'li teknoloji devi, artık bu ürünlerin lisanslarının yeniden satılmasının yasa dışı olduğunu iddia ederken, mahkemenin, işletmelerin AB ve İngiltere yasalarına göre kullanılmış Windows ve Office kopyalarını yasal olarak satıp satamayacağına karar vermesi gerekiyor.

Computer Weekly'nin haberine göre ValueLicensing, BT sistemlerini yükselten veya iflas eden şirketlerden gereksiz Microsoft yazılım lisansları satın alıyor ve bunları İngiltere ve Avrupa genelinde yeniden satıyor.

Şirket, 2021 yılında açtığı bir davada, yazılım devinin kullanılmış yazılımların yeniden satış işini yasadışı olarak kısıtladığını iddia ederek, İngiltere ve Avrupa'daki satış kayıpları için Microsoft'tan 270 milyon sterlin tazminat talep ediyor.

ValueLicensing, Microsoft'un yasadışı eylemlerinin yazılım yeniden satış pazarını kısıtlamayı amaçladığını, bunun da daha yüksek fiyatlara ve sınırlı müşteri seçeneğine yol açtığını iddia ediyor.

Davacıya göre Microsoft, 2016 yılından bu yana baskın konumunu kullanarak kullanılmış yazılımları için kalıcı lisansların kullanılabilirliğini sınırlandırıyor ve böylece satıcılardan gelen rekabeti kısıtlıyor.

Microsoft, özellikle ValueLicensing gibi şirketlerin alabileceği kopya sayısını sınırlayarak, müşterilerine kalıcı lisansları iptal etmeleri durumunda abonelik hizmetlerinde indirimler sunuyor.

Davacı, Microsoft'un müşterileriyle yaptığı sözleşmelere, daha fazla fiyat indirimi karşılığında yeniden satış haklarını kısıtlayan maddeler de eklediğini iddia ediyor.

ValueLicensing'e göre Microsoft, gecikmeli de olsa rotasını değiştirdi ve ValueLicensing'in faaliyet gösterebileceği, kullanılmış Office ve Windows yazılımlarının yeniden satışı için meşru bir pazarın Avrupa'da hiç var olmadığını iddia etti.

Microsoft ayrıca, büyük miktarlarda Microsoft yazılımı satın alan kurumsal müşterilerin lisanslarının bir kısmını yeniden satamayacaklarını, bunun yerine tamamını yeniden satmaları gerektiğini iddia ediyor.

ValueLicensing ise Microsoft'un toplu lisanslama bölünmesine yönelik itirazlarının "keyfi ve anlamsız" olduğunu ve Microsoft'u gelirden mahrum bırakmadığını savunuyor.

Microsoft'un temel iddiası, yalnızca Windows ve Office kodlarının değil, aynı zamanda grafiksel kullanıcı arayüzü, yazı tipleri, yardım mesajları ve hata mesajları gibi öğelerin de telif hakkına sahip olduğu iddiasına dayanıyor.

Şirket, Avrupa Birliği Bilgisayar Programları Direktifi'nin bu bileşenler için geçerli olmadığını, yani yeniden satışının yasak olduğunu iddia ediyor.

Microsoft bu durumda, Tom Kabinet davasına (çevrimiçi e-kitap platformu) dayanan Avrupa içtihatlarına atıfta bulunarak, yazılımda çalıştırılabilir kod dışındaki materyallerin varlığının, ürünün basit bir bilgisayar kodu olarak değerlendirilmemesi gerektiği anlamına geldiğini savunuyor.

Microsoft ayrıca, Nintendo davasındaki Avrupa Adalet Divanı kararına da atıfta bulunuyor. Bu kararda, bilgisayar oyunlarının bilgisayar kodu yerine filmler veya televizyon programları gibi telif hakkıyla korunan eserler olarak değerlendirilmesi ve Telif Hakkı ve Bilgi Toplumu Direktifi (2001) ile korunması gerektiği belirtiliyor.

ValueLicensing, "Böyle bir durumda, uzun vadeli sonuçlar yazılım ürünlerinin dijital kopyalarının yeniden satışının imkansız hale gelmesi olacaktır" dedi ve bunun Avrupa Adalet Divanı'nın kararı ve Alman ulusal mahkemesinin UsedSoft davasındaki, kullanılmış yazılım satışının yasal olduğuna karar veren kararlarıyla çeliştiğini belirtti.

Microsoft, kullanıcıların genellikle büyük indirimlerle satılan toplu lisanslar satın almak yerine, lisansları doğrudan şirketten satın almasını veya daha da iyisi bir aboneliğe kaydolmasını istiyor.