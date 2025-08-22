Dursun Özbek'ten Borsa İstanbul açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü MCT Technic ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, kulübün mali yapısına ilişkin bilgi verirken, yatırımcıların yakından takip ettiği sermaye arttırımı ile ilgili de açıklama yaptı.

MCT Technic ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından CNBC-e’ye konuşan Özbek, sermaye artırımı planına dair önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

“BASKETBOLDA YENİ HEDEFLER PEŞİNDEYİZ”

Sponsorluk imza töreni sonrası konuşan Başkan Özbek, Galatasaray’ın artık basketbol branşında daha büyük hedefler belirlediğini vurguladı. İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Özbek, “MCT Technic’in küresel ölçekte büyümesine katkı sunmak için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi.

FIBA’DAN YENİ LİG DAVETİ

Basketbol tarafında uluslararası bir gelişmeye de dikkat çeken Dursun Özbek, kulübe FIBA’dan yeni bir lig daveti geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“FIBA’nın kurmayı planladığı yeni lige katılmak için oldukça istekliyiz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor.”

OSIMHEN TRANSFERİ

Özbek, gündemde yer alan Osimhen transferini “Kulübümüze olan uluslararası ilgiyi artırdı. Bu sayede yeni organizasyonlar Galatasaray’a yöneldi” diye değerlendirdi.

“YATIRIMCILARIMIZIN MEMNUNİYETİ YÜKSEK”

Galatasaray’ın Borsa İstanbul’daki performansına da değinen Başkan Dursun Özbek, kulübün mali açıdan çok daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirtti:

“Borsadaki hisselerimizin değerinden yatırımcılarımız oldukça memnun. Galatasaray’ın bugünkü mali yapısı, geçmişteki durumu ile kıyaslanamayacak kadar güçlü bir noktada.”

SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Finansal planlamalara da değinen Özbek, sermaye artırımı konusunun gündemde olduğunu doğruladı. Bu konuda kısa süre içinde açıklama yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye artırımıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmak üzere hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacağız.”

Özbek ayrıca, futbolcu sözleşmelerinde Türk Lirası (TL) bazlı anlaşmaların enflasyonla birlikte yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:

“Sözleşmeleri TL üzerinden yaptığımızda, enflasyonu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor.”