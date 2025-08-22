Dursun Özbek'ten Borsa İstanbul açıklaması

Dursun Özbek'ten Borsa İstanbul açıklaması
Yayınlanma:
MCT Technic ile yapılan sponsorluk yapan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sermaye arttırımı ile ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü MCT Technic ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, kulübün mali yapısına ilişkin bilgi verirken, yatırımcıların yakından takip ettiği sermaye arttırımı ile ilgili de açıklama yaptı.

MCT Technic ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından CNBC-e’ye konuşan Özbek, sermaye artırımı planına dair önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

“BASKETBOLDA YENİ HEDEFLER PEŞİNDEYİZ”

Sponsorluk imza töreni sonrası konuşan Başkan Özbek, Galatasaray’ın artık basketbol branşında daha büyük hedefler belirlediğini vurguladı. İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Özbek, “MCT Technic’in küresel ölçekte büyümesine katkı sunmak için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi.

FIBA’DAN YENİ LİG DAVETİ

Basketbol tarafında uluslararası bir gelişmeye de dikkat çeken Dursun Özbek, kulübe FIBA’dan yeni bir lig daveti geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“FIBA’nın kurmayı planladığı yeni lige katılmak için oldukça istekliyiz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor.”

OSIMHEN TRANSFERİ

Özbek, gündemde yer alan Osimhen transferini “Kulübümüze olan uluslararası ilgiyi artırdı. Bu sayede yeni organizasyonlar Galatasaray’a yöneldi” diye değerlendirdi.

“YATIRIMCILARIMIZIN MEMNUNİYETİ YÜKSEK”

Galatasaray’ın Borsa İstanbul’daki performansına da değinen Başkan Dursun Özbek, kulübün mali açıdan çok daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirtti:

“Borsadaki hisselerimizin değerinden yatırımcılarımız oldukça memnun. Galatasaray’ın bugünkü mali yapısı, geçmişteki durumu ile kıyaslanamayacak kadar güçlü bir noktada.”

SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Finansal planlamalara da değinen Özbek, sermaye artırımı konusunun gündemde olduğunu doğruladı. Bu konuda kısa süre içinde açıklama yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye artırımıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmak üzere hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacağız.”

Özbek ayrıca, futbolcu sözleşmelerinde Türk Lirası (TL) bazlı anlaşmaların enflasyonla birlikte yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:

“Sözleşmeleri TL üzerinden yaptığımızda, enflasyonu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Ekonomi
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak