Dünyanın en pahalı kentleri belli oldu: İstanbul zirveyi zorluyor!

Time Out dergisi, 100’den fazla şehirde yaşayan 18 bini aşkın kişinin görüşlerine dayanarak, kentlerdeki gündelik sosyal yaşamın ne kadar pahalı olduğunu inceleyen kapsamlı bir araştırma yayımladı.

Çalışma; kira, fatura ya da market giderlerini dışarıda bırakarak, şehir hayatını “yaşanır kılan” aktivitelerin maliyetine odaklandı. Dışarıda yemek yemek, kahve içmek, sinemaya ya da tiyatroya gitmek, sergi gezmek ve canlı müzik gibi etkinliklerin bütçeye etkisi karşılaştırıldı.

Sonuçlar, büyük şehirlerde yaşayan birçok kişinin evden çıkar çıkmaz harcamaların hızla arttığını düşündüğünü ortaya koydu. Basit bir kahve molası ya da kısa bir galeri ziyareti bile günlük bütçeyi zorlayabiliyor.

Bu nedenle Time Out, şehirleri yalnızca pahalı olup olmamalarına göre değil, sosyal ve kültürel aktivitelerin ne kadar erişilebilir olduğuna göre değerlendirdi.

Yüksek yaşam maliyetiyle tanınan Londra’nın listenin üst sıralarında yer almaması dikkat çekti. Bunun başlıca nedeni olarak şehirdeki çok sayıdaki ücretsiz ya da düşük ücretli müze ve sanat galerisi gösterildi.

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

Araştırmaya göre günlük sosyal yaşamın en pahalı olduğu şehir Güney Kore’nin başkenti Seul oldu. Kent sakinlerinin yalnızca yüzde 30’u dışarıda yemek yemenin uygun fiyatlı olduğunu belirtirken, gece hayatını ekonomik bulanların oranı yüzde 27’de kaldı.

Seul’de en ulaşılabilir aktivite kahve içmek olarak öne çıksa da buna karşın katılımcıların sadece yüzde 43’ü kahve fiyatlarını makul bulduğunu belirtti.

Time Out sıralamasında İstanbul ikinci, Norveç’in başkenti Oslo ise üçüncü sırada yer aldı.

Araştırma, dünya genelindeki büyük metropollerde sosyal hayatın giderek daha pahalı ve zor erişilir hale geldiğini gözler önüne seriyor.