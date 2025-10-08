Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var

Forbes’un 2025 listesine göre dünyadaki milyarder sayısı ilk kez 3.000’i aştı. Toplam servetleri 16,1 trilyon dolara ulaşan bu zenginler kulübünün lideri 902 milyarderle ABD olurken, onu Çin ve Hindistan izliyor. Asya’nın yükselişi küresel servet dengesini değiştirirken, gelir eşitsizliği tartışmaları yeniden alevlendi.

Dünya genelinde servetlerin piyasalara göre yükselip düştüğü bir dönemde, milyarder sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Forbes’un bu yıl yayımladığı Dünya Milyarderler Listesi’ne göre, artık dünya genelinde en az 1 milyar dolar servete sahip 3.028 kişi bulunuyor. Bu rakam, şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Milyarderlerin toplam serveti ise 16,1 trilyon dolara ulaşarak geçen yıla göre yaklaşık 2 trilyon dolar artış gösterdi.

Bu küresel servet artışı içinde Amerika Birleşik Devletleri açık ara öne çıkıyor. Mart 2025 itibarıyla ülkede 902 milyarder bulunuyor. Bu da dünya genelindeki milyarderlerin neredeyse üçte birine denk geliyor. ABD, geçen yılki 813 milyarder sayısını da geride bıraktı.

3 BİN 028 MİLYARDERİN SERVETİ 1 YILDA 2 TRİLYON DOLAR ARTTI

Dalgalı piyasalara ve küresel belirsizliklere rağmen bu artışın sürmesi dikkat çekiyor. Forbes, yıllık raporunda “7 Mart 2025 itibarıyla Forbes’un 2025 milyarderler listesinde yer alan 3 bin 028 kişinin toplam net serveti, 2024 yılına kıyasla yaklaşık 2 trilyon dolar arttı” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin ardından Çin (Hong Kong dahil 516 milyarder) ve Hindistan (205 milyarder) geliyor. Bu üç ülke, toplam milyarderlerin ve servetlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu durum, Asya ekonomilerindeki güç kaymasının küresel zenginler listesini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.

AVRUPA'DA ALMANYA AÇIK ARA ÖNDE

Avrupa’da ise Almanya yaklaşık 132 milyarderle önde. Onu Birleşik Krallık (yaklaşık 50) ve İsviçre (40) izliyor. Ancak bu rakamlar, ABD, Çin ve Hindistan’ın gerisinde kalıyor.

Dünyada gelir eşitsizliği tartışmaları sürerken, en zenginlerin birikimi artık Japonya veya Birleşik Krallık gibi ülkelerin ulusal gelirlerini bile aşıyor. 16,1 trilyon dolarlık toplam servet, ABD ve Çin dışındaki tüm ülkelerin GSYH’sinden daha yüksek.

Tüm bu tabloya rağmen, hem “Amerikan rüyası” olarak bilinen zengin olma hayali yaşamaya devam ediyor hem de tarihte hiç olmadığı kadar büyük ve iddialı bir şekilde.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

İspanya, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen sadece 34 milyarderle 7. sırada. Ancak ülkenin en zengin bireyi Amancio Ortega, 106 milyar euroluk servetiyle dünya genelinde 9. sırada yer alıyor. İspanya’yı 32 milyarderle 8. sıradaki Türkiye takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

