Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi

Tesla hisselerinin yaklaşık %4 değer kazanması ve Musk'a yaklaşık 9,3 milyar dolar kazandırmasının ardından serveti bugün bu sınırı aştı. Tesla'daki %12'lik hissesi, Delaware Yüksek Mahkemesi tarafından henüz hukuki kaderi belirlenmeyen tartışmalı 2018 tazminat paketindeki opsiyonlar hariç, şu anda yaklaşık 191 milyar dolar değerinde.

Bu arada, Tesla'nın yönetim kurulu Eylül ayında, şirketin önümüzdeki on yıl içinde piyasa değerini sekiz kattan fazla artırmayı hedefleyen "Mars-shot" hedeflerine ulaşması halinde Musk'a bir milyar dolara kadar ek hisse senedi kazandırabilecek rekor kıran yeni bir ücretlendirme paketi önerdi.

Musk'ın servetinin önemli bir kısmı, Tesla'nın yanı sıra, Ağustos ayında özel halka arzlarda değeri 400 milyar dolar olarak tahmin edilen SpaceX'ten de geliyor. Musk, şirketin yaklaşık %42'sine sahip ve bu da ona 168 milyar dolar ek gelir sağlıyor. Ayrıca, kendi şirketi xAI ile sosyal ağ X'in (eski adıyla Twitter) birleşmesiyle oluşan ve değeri 113 milyar dolar olan yeni kurulan yapay zeka devi xAI Holdings de var. Musk, bu şirketin %53'üne ve yaklaşık 60 milyar dolara sahip hissesine sahip.

Bu finansal sıçrama, Musk'ın son beş yıldaki yükselişinin bir devamı niteliğinde. Mart 2020'de serveti 24,6 milyar dolar iken, aynı yılın Ağustos ayında serveti 100 milyar doları aşan dünyada beşinci kişi oldu. Ocak 2021'de dünyanın en zengin kişisi konumuna geldi ve aynı yıl 200 milyar dolar sınırını aştı. Kasım 2021'de serveti 300 milyar dolara, Aralık 2024'te ise serveti 400 milyar doları aşan ilk kişi oldu.

Analistler, bu tempo devam ederse Musk'ın yeni Tesla paketinin ilk diliminin ödeneceği 2033 gibi erken bir tarihte tarihin ilk trilyoneri olabileceğini öngörüyor. Ancak Musk, gerekçelerin yalnızca finansal olmadığını iddia ediyor.

Musk, X platformunda daha önce yaptığı açıklamada, "Bu 'tazminat' meselesi değil, milyonlarca robot üretmemiz durumunda güvenliği sağlamak için Tesla'da yeterli nüfuza sahip olmak meselesi. Gelecekte hissedarlara danışmanlık yapan ve Tesla hisselerine sahip olmayan şirketler tarafından kolayca görevden alınabiliyorsam, bu benim için rahat bir gelecek olmaz," demişti.