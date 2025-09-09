Dün 280 puan düşmüştü; borsa küçük yükselişle kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan kapattı.

Önceki kapanışa göre 36,73 puan artan endeksin toplam işlem hacmi 131,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 0,53 yükselirken; sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 8,37 ile finansal kiralama-faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentileri ve siyasi belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyir sürerken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı. Endeks, özellikle bankacılık hisselerinin öncülüğünde alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmadığını, yurt dışında ise ABD ve Çin’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğu ifade edildi.

