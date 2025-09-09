Dün 280 puan düşmüştü; borsa küçük yükselişle kapandı

Dün 280 puan düşmüştü; borsa küçük yükselişle kapandı
Yayınlanma:
BIST 100 endeksi, dün CHP İstanbul'a kayyum atanmasının ardından yüzde 2,61 değer kaybıyla 10.449,36 puan ile kapanmıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan kapattı.

Önceki kapanışa göre 36,73 puan artan endeksin toplam işlem hacmi 131,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 0,53 yükselirken; sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 8,37 ile finansal kiralama-faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentileri ve siyasi belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyir sürerken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı. Endeks, özellikle bankacılık hisselerinin öncülüğünde alıcılı bir seyir izledi.

Altında yükseliş sürüyor!Altında yükseliş sürüyor!

Analistler, yarın yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmadığını, yurt dışında ise ABD ve Çin’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğu ifade edildi.

Tofaş ve Stellantis anlaştı: Hisseler uçtu!Tofaş ve Stellantis anlaştı: Hisseler uçtu!

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Ekonomi
Piyasalar günü karışık seyirle kapattı
Piyasalar günü karışık seyirle kapattı
Trump'ın tarifeleri Hazine Bakanını da korkuttu
Trump'ın tarifeleri Hazine Bakanını da korkuttu