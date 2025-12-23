Şimşek gibi çaktı: Euroyu tutabilene aşkolsun

Döviz kurlarında bugün euro güne sert bir yükselişle başladı. Dün 50,15 lira civarından işlem gören euro bugün 50 lira 69 kuruşa çıktı. İşte güncel dolar euro kurları.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Bu eşikten devam eden euro 22 Aralık gününün ilk saatlerinde 50,15 TL'den işlem görürken bir günde 50 kuruşluk büyük bir artış yaşadı. 23 Aralık sabahına 50,69 TL'ye çıkarak büyük bir sıçrayış yaşadı.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,09

ALIŞ(TL) 42,8049

SATIŞ(TL) 42,8501

Euro % 0,59

ALIŞ(TL) 50,5972

SATIŞ(TL) 50,6641

İngiliz Sterlini % 0,57

ALIŞ(TL) 57,8904

SATIŞ(TL) 57,9449

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

