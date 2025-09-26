Döneri kaybettik! Türkiye tescil başvurusunu geri çekti

Avrupa ile yaşanan döner polemiğinde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul merkezli Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Avrupa Birliği'nde (AB) dönerin yalnızca "Türk usulü" hazırlandığında tescillenmesine yönelik başvurusunu geri çekti.

AB KOMİSYONU: BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ

AB Komisyonu Sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Döner’in Geleneksel Özel Ürün Garantisi (TSG) tescili için yapılan başvuru 23 Eylül 2025 tarihinde geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı. Böylece sürecin otomatik olarak sona erdiği bildirildi.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, UDOFED’in bu kararının nedeni açıklanmazken, Brüksel kulislerinde konuşulana göre federasyon olası bir ret kararının önüne geçmek için bu adımı attı.

ALMANYA'DAKİ DÖNERCİLER MEMNUN

Türkiye’nin girişimine en güçlü tepki Almanya’dan gelmişti. Ülkede döner en yaygın hızlı yemeklerden biri olduğundan, Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı, Avrupa Türk Döner Üreticileri Derneği ve Almanya Otel ve Restoran Birliği (Dehoga) başvuruya karşı olduklarını açıklamıştı.

Uzun yıllar boyunca etin ucuz olduğu Almanya’da döner fiyatları 3 ile 4,5 euro arasında değişiyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler nedeniyle fiyatlar 10 euro seviyesine ulaştı.

SİYASİLERDEN SERT TEPKİLER

Başvuruya karşı çıkan isimler arasında, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Yeşiller Partisi’nin eski Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de vardı. Özdemir, Türkiye’nin girişimine tepki göstererek, “Döner Almanya’ya aittir. Burada nasıl hazırlanıp tüketileceğine herkes kendi karar verebilmeli” demişti.

BRÜKSEL ONAYLASAYDI NE OLACAKTI?

Eğer Brüksel bu başvuruyu kabul etseydi, AB genelinde "döner" adıyla satış yapan işletmelerin sadece tarifede yer alan kurallara uygun üretim yapması gerekecekti. Restoranlar da Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun ürünleri "döner" olarak adlandırabilecekti.

Türkiye’nin başvurusunda, dönerde dana ve hindi etinin kullanılmaması gerektiği de vurgulanmıştı. Ancak Almanya, kendi mevzuatında dönerin bu etlerle de tanımlandığını öne sürerek Brüksel nezdinde itirazda bulunmuştu.