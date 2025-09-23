Döneri aldılar adını değiştirdiler: Söner!

Döneri aldılar adını değiştirdiler: Söner!
Yayınlanma:
Dönerin Türkiye'ye ait olduğuna ilişkin yapılan tescil davasında Türkiye'nin başvurusu reddedildi. Tescil alınamazken dönerin bir türü Almanya'da "söner" olarak tescillendi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” coğrafi işaret başvurusu olumsuz sonuçlandı. Avrupa’da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin “döner kebap” adıyla satılmasını engellemeyi amaçlayan bu girişim, Almanya’nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle reddedildi.

BİRÇOK ÜLKE İTİRAZ ETTİ

Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da destek verdiği itirazlar sonucunda Türkiye davayı kaybetti. Alman Blind Gazetesi iki gün önce red alacağını duyurmuştu. Şimdi ise karar resmen açıklandı. Böylece, Avrupa’da döner isminin sadece Türk usulü üretim yöntemlerine uygun ürünlerde kullanılmasının önüne geçilmiş oldu.

Döner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri teptiDöner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri tepti

UDOFED BAŞVURU YAPMIŞTI

Başvuru, İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED) tarafından yapılmıştı. Kabul edilmesi halinde Avrupa’da döner ismiyle satılan pek çok ürünün adının değiştirilmesi gerekecekti.

ALMANYA’DAN “SÖNER” HAMLESİ

Almanya'da 700 bin lira daha ucuz olacaktı: TOGG yönetimi açıklama yaptı!Almanya'da 700 bin lira daha ucuz olacaktı: TOGG yönetimi açıklama yaptı!

Ret kararının ardından Almanya’da dikkat çeken bir adım atıldı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir türünü “Söner” ismiyle tescil ettirdi. Böylece Avrupa’da Türk dönerine karşı Alman markalı yeni bir alternatif doğmuş oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Ekonomi
OECD tahmin değiştirdi: Türkiye enflasyonu yıl sonunda daha yüksek olacak
Türkiye enflasyonu yıl sonunda daha yüksek olacak
Ordu'da balıkçılar 500 kasa hamsiyle döndüler: Kilo fiyatı 100 liraya kadar düştü
Ordu'da balıkçılar 500 kasa hamsiyle döndüler: Kilo fiyatı 100 liraya kadar düştü