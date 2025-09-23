Döneri aldılar adını değiştirdiler: Söner!

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” coğrafi işaret başvurusu olumsuz sonuçlandı. Avrupa’da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin “döner kebap” adıyla satılmasını engellemeyi amaçlayan bu girişim, Almanya’nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle reddedildi.

BİRÇOK ÜLKE İTİRAZ ETTİ

Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da destek verdiği itirazlar sonucunda Türkiye davayı kaybetti. Alman Blind Gazetesi iki gün önce red alacağını duyurmuştu. Şimdi ise karar resmen açıklandı. Böylece, Avrupa’da döner isminin sadece Türk usulü üretim yöntemlerine uygun ürünlerde kullanılmasının önüne geçilmiş oldu.

Döner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri tepti

UDOFED BAŞVURU YAPMIŞTI

Başvuru, İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED) tarafından yapılmıştı. Kabul edilmesi halinde Avrupa’da döner ismiyle satılan pek çok ürünün adının değiştirilmesi gerekecekti.

ALMANYA’DAN “SÖNER” HAMLESİ

Ret kararının ardından Almanya’da dikkat çeken bir adım atıldı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir türünü “Söner” ismiyle tescil ettirdi. Böylece Avrupa’da Türk dönerine karşı Alman markalı yeni bir alternatif doğmuş oldu.