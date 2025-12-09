Dolar ve euroda dikkat çeken sakinlik!

Dolar ve euro haftanın ikinci gününe sakin bir seyirle başladı.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurları 9 Aralık 2025 Salı sabahına kısmen sakin başladı.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılmasıyla birlikte ekranlara yansıyan rakamlar şöyle şekillendi:

Saat 07:15 itibarıyla Dolar/TL kuru 42,5132 seviyesinden alınırken, satış fiyatı 42,5771 TL olarak işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 49,6794 TL seviyelerinde seyrederek 50 lira psikolojik sınırını zorlamaya devam ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 42,5725

SATIŞ(TL) 42,5783

Euro % 0,11

ALIŞ(TL) 49,5869

SATIŞ(TL) 49,6338

İngiliz Sterlini % 0,02

ALIŞ(TL) 56,7114

SATIŞ(TL) 56,7794