Dolar ve euro yükselişe geçti
Yayınlanma:
Döviz kuru güne yükselişle başladı. İşte güncel dolar, euro, sterlin tablosu...

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenmeye devam ediyor.

Dolar ve euronun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorular soruyor.

Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? 20 Ağustos Çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 40,9045

SATIŞ(TL) 40,9126

Euro % 0,03

ALIŞ(TL) 47,6224

SATIŞ(TL) 47,6789

İngiliz Sterlini % 0,05

ALIŞ(TL) 55,1729

SATIŞ(TL) 55,2355

ING DOLAR TAHMİNİ

ING Global, dolar/TL kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Banka, önümüzdeki dönemlerde kurun kademeli olarak yükseleceği beklentisini paylaştı.

Tahminlerini revize eden ING, dolar/TL’nin 1 ay içinde 41,70, 3 ay içinde 43,60, 6 ay içinde 45,90 ve 12 ay içinde 50,25 seviyelerine ulaşacağını öngördü.

Temmuz ayında analistlerin öngörüleri sırasıyla 1 ay için 41,21, 3 ay için 43,00, 6 ay için 45,17 ve 12 ay için 47,03 seviyelerindeydi.

Dolar 40 TL oldu! Yıl sonu tahmini tutacak mı?

Banka temmuz ayındaki tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ING, son 3 aylık dönemde TL’nin dolar karşısındaki ortalama aylık değer kaybının yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

