Dolar ve euro güne yüksek başladı
Alım-satım yapacakların yakından takip ettiği döviz kurunda yeni gün yüksek başladı. Dolar kanadı büyük bir yükseliş kaydetmese de euor TL karşısında değer kazandı.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta nasıl bir rota izliyor? Euro yükseldi mi?

Yatırımcılar kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek talep sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak geçtiğimiz hafta 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Ancak yeni haftaya düşüşle girdi. 49 TL'nin altına sarkan euro dünki kapanışına göre yüzde 0,33 değer kazandı. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çizdiği geçen haftanın aksine yeni haftaya yüksek giriş yaptı. Bugün ise kurda yükseliş hakim.

İşte 25 Eylül 2025 Perşembe gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,07

ALIŞ(TL) 41,4675

SATIŞ(TL) 41,4722

Euro % 0,33

ALIŞ(TL) 48,7933

SATIŞ(TL) 48,8416

İngiliz Sterlini % 0,31

ALIŞ(TL) 55,9035

SATIŞ(TL) 55,9555

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

