Dolar TL ne kadar oldu?

Dolar TL ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Alım-satım yapacaklar dolar, eurodaki son durumu araştırıyor. Güncel döviz kurunda ivme yukarı yönlü. İşre güncel kurlar...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladıDolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

16 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,03

ALIŞ(TL) 41,8314

SATIŞ(TL) 41,8534

Euro % 0,37

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,8718

SATIŞ(TL) 48,9536

İngiliz Sterlini % 0,28

ALIŞ(TL) 56,2539

SATIŞ(TL) 56,2991

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Ekonomi
İndirim bekleniyor: İşte akaryakıt fiyatları
İndirim bekleniyor: İşte akaryakıt fiyatları
145 yıllık geçmişe sahip bir otomobil üreticisi küllerinden doğuyor
145 yıllık geçmişe sahip bir otomobil üreticisi küllerinden doğuyor