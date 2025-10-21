Dolar sınırda: 42 liraya dayandı

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Döviz kurları bu sabaha düşük başladı. Dolar 42 lira sınırını zorlarken euro 49 liraya yakın seyrediyor.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

21 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 41,9372

SATIŞ(TL) 41,9737

Euro % -0,07

ALIŞ(TL) 48,8099

SATIŞ(TL) 48,8569

İngiliz Sterlini % 0,15

ALIŞ(TL) 56,1682

SATIŞ(TL) 56,2214