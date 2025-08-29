Dolar ralli yaptı!

Dolar ralli yaptı!
Yayınlanma:
Döviz kurunda dolar güne yüksek başladı. Euro ise düşüş trendinde. İşte güncel döviz kuru...

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

2021/09/18/dolar.jpg

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

Dün 41 TL eşiğinin üzerinde seyreden dolar bugün de yükseldi kaldı. Euro ise dün çıktığı 48 TL'den aşağı sarktı.

29 Ağustos Cuma günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

2021/10/25/dolar-001.jpg

ABD Doları % 0,26

ALIŞ(TL) 41,1452

SATIŞ(TL) 41,1513

Euro % -0,16

ALIŞ(TL) 48,0148

SATIŞ(TL) 48,0223

İngiliz Sterlini % -0,14

ALIŞ(TL) 55,5309

SATIŞ(TL) 55,5519

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Ekonomi
Zam geliyor! Akaryakıtta tabela değişiyor
Zam geliyor! Akaryakıtta tabela değişiyor
Altın güne rekorla başladı: Kartal kanadını açtı
Altın güne rekorla başladı: Kartal kanadını açtı