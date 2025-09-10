Diyarbakır'da yerel tohum hasadı: Bu lezzetler pazarda bulunmaz!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğa dostu üretim anlayışıyla yerel tohumlarla yetiştirilen sebzelerin ilk hasadını gerçekleştirdi. Kadınlarla birlikte hasada eşlik eden Eş Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, sürdürülebilir olması amacıyla çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekolojik tarımı desteklemek amacıyla Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’ndeki Meyve Bahçesi’nde yürüttüğü yerel tohum çalışmasında ilk hasadı gerçekleştirdi.

Genetiği değiştirilmiş tohumların yarattığı sağlık risklerini ortadan kaldırmak ve tohumda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hayata geçirilen çalışma, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve yeniden üretimde değerlendirilmesini hedefliyor.

ekran-goruntusu-2025-09-10-123411.png

Hasat etkinliğine Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DBB Meclisi Üyesi Hacer Kurt, Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer ile Kadın Yaşam Merkezlerinden yararlanan kadınlar katıldı. Kadınlarla birlikte sebze toplayan Eş Başkan Küçük, ekolojik tarımın önemine dikkat çekerek, çalışmaların büyütülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

organik-tarimin-sagligimiza-yararlari.jpg

Alanda 11 çeşit domates, 2 çeşit patlıcan, 6 çeşit biber, altın çilek, kavun, karpuz ve salatalık başta olmak üzere 30 farklı sebze ve meyveden ilk ürünler toplandı.

Hasat sonunda elde edilen ürünler kadınlarla paylaşıldı.

