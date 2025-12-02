Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında 2 Aralık 2025 tarihinde (bugün) toplandı. İktidarın ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği zirvede, küresel ve yerel makroekonomik görünüm masaya yatırılırken, önemli başlıklar ele alındı.

POS CİHAZLARI VURGUSU

Toplantıda, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin "amaç dışı" kullanımlarına yönelik alınabilecek yeni tedbirlerin görüşüldüğü açıklandı.

Maliye yeniden görüşe açtı: Pos cihazlarında yeni dönem başlıyor

Bu ifade, kredi kartı ve POS cihazı üzerinden nakit döndürmeye çalışan piyasaya yönelik sert yaptırımların habercisi olabilir.

YATIRIMCININ LİMANI FONLARA NEŞTER Mİ?

Komitenin bir diğer kritik gündem maddesi ise yatırım fonları oldu. Serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki hareketliliği mercek altına alan ekonomi yönetimi, bu enstrümanlara yönelik "makro ihtiyati tedbirleri" değerlendirdi.

Şimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilir

Bu durum, fon getirilerine veya işleyişine yönelik yeni kısıtlamaların gelebilir.

"FİNANSAL İSTİKRAR" VURGUSU

Bakanlık açıklamasında toplantının amacına ilişkin şu ifadelere yer verildi: