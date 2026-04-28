Dev zincir market 1250 kişiyi işten çıkaracak: Tazminat da ödeyecek

Alman indirimli dev market zinciri Aldi Süd, dijitalleşme ve maliyet yönetimi stratejileri çerçevesinde bilgi teknolojileri biriminde kapsamlı bir küçülmeye giderek 1250 personelin istihdamına son verileceğini duyurdu.

Şirket yönetimi, Mülheim an der Ruhr'daki merkezde görev yapan çalışanlara yönelik düzenlediği çevrim içi toplantıda, bilgi teknolojileri biriminde 1250 personelin istihdamına son verileceğini açıkladı.

İşten çıkarmaların büyük bir kısmının, grubun dijital dönüşüm süreçlerinden sorumlu "Aldi DX" birimini etkilemesi bekleniyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Aldi DX'te 1000'den fazla çalışanın görevine son verilmesi planlanıyor.

ŞİRKET KIDEM TAZMİNATI VE ÖZEL SOSYAL PAKETLER SUNACAK

Şirket yönetimi, doğrudan işten çıkarma yöntemi yerine, çalışanları gönüllü ayrılmaya teşvik edecek kıdem tazminatı ve özel sosyal paketler sunmaya hazırlanıyor.

İstihdam kaybının arkasındaki temel nedenlerden biri de operasyonel fonksiyonların Salzburg'daki uluslararası holding merkezinde toplanması olarak belirtiliyor.

Öte yandan, ocakta daha önce yerel iştirakler tarafından yürütülen faaliyetlerin merkezi bir yapıda birleştirilmesiyle şirketin Almanya'da yaklaşık 500 pozisyonu daha tasfiye edeceği kamuoyuna yansımıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

