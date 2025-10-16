Dev zam! Bilgisayarlara 15 bin lira birden geldi!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıttı. Lansmanla birlikte Türkiye fiyatlarına da zam yaptı. Zam sonrası Mac ve iPad serisindeki tüm modellerin fiyatları 5 ila 15 bin TL arasında arttı.

MACBOOK SERİSİNE 15 BİN TL’YE VARAN ZAM

Yeni M5 işlemcili MacBook Pro’nun tanıtımıyla birlikte Apple, Türkiye’deki tüm Mac modellerinin fiyatlarını artırdı.

M4 çipli MacBook Air’in başlangıç fiyatı 49.999 TL’den 57.999 TL’ye,

MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 79.999 TL’den 94.999 TL’ye yükseldi.

iMac artık 72.999 TL’den,

Mac mini 36.999 TL’den satışa sunuluyor.

En üst segmentte yer alan Mac Studio ise 118.999 TL başlangıç fiyatıyla listelendi.

Yeni M5 çipli 14 inç MacBook Pro, önceki nesle göre 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik gücü sunuyor. 24 saate kadar pil ömrü vadeden cihaz, 94.999 TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı.

İPAD MODELLERİNİN FİYATLARI DA GÜNCELLENDİ

Zam sadece Mac serisiyle sınırlı kalmadı; iPad modellerinde de fiyat artışı yaşandı.

11 inç M5 iPad Pro: 49.999 TL → 59.999 TL

13 inç M5 iPad Pro: 64.999 TL → 74.999 TL

iPad mini: 24.999 TL → 29.999 TL

iPad Air: 29.999 TL → 34.999 TL

Standart iPad: 16.999 TL → 19.999 TL

Apple, M5 çipli yeni iPad Pro’nun önceki nesle kıyasla 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı sunduğunu vurguladı. Cihaz ayrıca Wi-Fi 7 ve gelişmiş hücresel bağlantı desteğiyle geliyor. Şirket, bu modelin profesyonel kullanıcılar için bugüne kadarki en güçlü iPad olduğunu belirtiyor.