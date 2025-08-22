Dev zam! Apple Türkiye fiyatları yüzde 60 arttırdı
Apple depolama alanına büyük zam yaptı. Böylece Türkiye’de iCloud abonelik ücretleri yüzde 60 zamlandı.
Bir zam haberi de Apple'dan geldi.
Zam, Apple’ın tüm cihazları ile birlikte sunduğu bulut depolama servisi iCloud'a geldi. Teknoloji devi, Türkiye’de iCloud abonelik ücretlerine yüzde 60’a varan zam yaptı.
Söz konusu uygulama ile kullanıcılar fotoğraf, video ve belgelerini yedekliyor.
Uygulama sayaseinde cihaz hafızasına gerek kalmadan her yerden erişim sağlanabiliyor.
Türkiye’de yoğun ilgi gören uygulamaya yapılan zamla birlikte fiyatlar şu şekilde değişti.
50 GB’lık paket: 24,99 TL’den 39,99 TL’ye
200 GB’lık paket: 79,99 TL’den 129,99 TL’ye
2 TB’lık paket: 249,99 TL’den 399,99 TL’ye
YÜKSEK PAKETLERDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ
Sözcü'nün haberine göre yüksek depolama alanı sunan 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinde fiyatlar değişmedi.