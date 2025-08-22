Dev zam! Apple Türkiye fiyatları yüzde 60 arttırdı

Dev zam! Apple Türkiye fiyatları yüzde 60 arttırdı
Yayınlanma:
Apple depolama alanına büyük zam yaptı. Böylece Türkiye’de iCloud abonelik ücretleri yüzde 60 zamlandı.

Bir zam haberi de Apple'dan geldi.

Zam, Apple’ın tüm cihazları ile birlikte sunduğu bulut depolama servisi iCloud'a geldi. Teknoloji devi, Türkiye’de iCloud abonelik ücretlerine yüzde 60’a varan zam yaptı.

Söz konusu uygulama ile kullanıcılar fotoğraf, video ve belgelerini yedekliyor.

Uygulama sayaseinde cihaz hafızasına gerek kalmadan her yerden erişim sağlanabiliyor.

Türkiye’de yoğun ilgi gören uygulamaya yapılan zamla birlikte fiyatlar şu şekilde değişti.

50 GB’lık paket: 24,99 TL’den 39,99 TL’ye

200 GB’lık paket: 79,99 TL’den 129,99 TL’ye

2 TB’lık paket: 249,99 TL’den 399,99 TL’ye

YÜKSEK PAKETLERDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Sözcü'nün haberine göre yüksek depolama alanı sunan 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinde fiyatlar değişmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Ekonomi
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak