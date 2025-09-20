Apple'da Türkiye'deki kullanıcılarını üzecek zam haberi!

Apple'da Türkiye'deki kullanıcılarını üzecek zam haberi!
Yayınlanma:
Apple'ın Türkiye'deki kullanıcıları depolama alanı için ikinci kez fiyat artışı ile karşı karşıya.

Apple, Türkiye pazarında iCloud+ bulut depolama hizmetinin abonelik fiyatlarını yeniden artırdı. Kullanıcılar, önceki zamdan kısa bir süre sonra ikinci kez daha yüksek ücretlerle karşı karşıya kaldı.

DAHA ÖNCE DA ZAM GELMİŞTİ

Ağustos 2025’in sonlarında iCloud+ paketlerinde fiyat artışına giden teknoloji devi, sadece bir ay geçmeden tekrar fiyatları güncelledi. Bu, Türkiye’de iCloud abonelik ücretlerine yapılan ikinci zam olarak kayıtlara geçti.

GÜNCEL iCLOUD+ FİYAT LİSTESİ

Yapılan son zamlarla birlikte Türkiye’deki iCloud+ abonelik paketlerinin fiyatları şu şekilde değişti:

50 GB depolama paketi: %60 zamla 24,99 TL’den 39,99 TL’ye yükseldi.

200 GB paketi: %62,5 artışla 79,99 TL’den 129,99 TL’ye çıktı.

2 TB paketi: %60 zamla 249,99 TL’den 399,99 TL’ye ulaştı.

Apple’ın abonelik ücretlerinde yaptığı bu yeni artış, Türkiye’de bulut depolama hizmeti kullanan milyonlarca müşteriyi etkiliyor. Kısa sürede yapılan ikinci zam tepki çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

